El intendente de Añatuya brindó su mensaje anual con tono firme y conciliador

07/03/2023 - 00:21 Interior

Ante la presencia de numerosos vecinos, empelados municipales, funcionarios de distintas áreas y representantes de instituciones intermedia, durante la tarde de este lunes, el intendente municipal Julio Ernesto Castro, brindó su mensaje anual ante el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Añatuya, por primera vez durante esta tercera gestión de gobierno.

En un prolijo y extenso discurso, sobresalieron algunas expresiones, bajo la guía de que “Hoy vengo a presentar ante ustedes el esfuerzo de muchos: del obrero en el Obrador, del médico, de las enfermeras, de nuestras docentes, de los profes de educación física…….. del vecino mismo…..y sin esto este discurso no tendría razón de ser escuchado” aseguró.

Expresó Castro que: “después de cuatro meses de trabajo intenso en los que hemos demostrado que se puede gobernar asumiendo las tareas con dedicación y constancia, trabajando día a día, con la fuerza de los hechos, para generar acciones transformadoras en nuestra ciudad, que resulten en mejor calidad de vida para los vecinos. Ese ha sido, es y será el principio rector de nuestra gestión, y no vamos a claudicar”“vamos a trabajar para los que me votaron y para los que no también, porque ese es mi deber como Intendente de esta Ciudad, y convencido lo ejerceré con todos los instrumentos que la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y el voto popular me han conferido”.

Al presentar el organigrama municipal sostuvo que “Nosotros consideramos que la política debe servir para resolver los problemas de la gente, pero de nada sirve el trabajo aislado de una persona o de un grupo si no tenemos la misma visión de futuro. Por ello, desde el primer día de gestión se hizo especial hincapié en la coordinación de las distintas secretarias optimizando el trabajo de las mismas, a fin de garantizar el desarrollo global de nuestra ciudad”.

El Dr. Castro destacó el trabajo de diferentes áreas, como por ejemplo la oficina de empleo, destacando que “es una de las pocas que en toda la Provincia tiene implementado el programa municipal: “prácticas laborales” con la finalidad de generar oportunidades de inclusión social y potenciar las capacidades de las personas de entre 18 y 65 años que se encuentren en situación de desempleo…”Destacó también el trabajo de la oficina de la juventud, “con el objetivo de promover el desarrollo personal integral de los/las jóvenes, generar el compromiso y la participación social, contribuir a la formación de una ciudadanía participativa y democrática, la Oficina de la Juventud programo y desarrollo actividades solidarias en la comunidad como instrumento motorizador de procesos sociales de cambio”.

A lo largo de su amplio discurso, donde expuso las numerosas obras realizadas en solo cuatro meses de gestión, Castro hizo mención a la secretaria de gobierno, a la dirección de personal, al Centro de integración, al área de salud, a la oficina de relaciones institucionales, a la secretaria de hacienda y economía, a la de bienes patrimoniales, a la de catastro, al matadero frigorífico, al cementerio, a cultura, educación y deporte, a desarrollo social, a hábitat, a ruralidad, a calidad de vida, a obras y servicios a parques y paseos y alumbrado público , en todo los casos agradeciendo al personal que denodadamente trabaja para brindar una mejor calidad de vida al vecino añatuyense, “permitiéndome hablar por todo el equipo de trabajo de las distintas áreas que componen el Departamento Ejecutivo, quiero invitar a todos, fundamentalmente a los que tienen una responsabilidad pública, a privilegiar el Bien Común por sobre las mezquindades políticas, y a izar las banderas de la tolerancia, de la solidaridad, de la equidad y de la justicia social. Los convoco a honrar la pertenencia a esta bendita ciudad, con el trabajo desinteresado por el vecino, que no es otra cosa que honrar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros padres y a nuestros hijos. Les pido encarecidamente, con humildad, que por y para el pueblo de Añatuya, por y para la institución municipal, que perdura independientemente de quien esté al frente del Poder Ejecutivo, concentre cada uno de ustedes su inteligencia, experiencia y esfuerzo para transitar fecundamente este desafío. Todos hacemos Añatuya cada día. Trabajando cada uno desde su lugar, en su casa, en su barrio, en sus lugares de trabajo. Es así como cambia la historia de los pueblos”.

Al dirigirse al vecino común, expresó que “Somos sus servidores, Los invitamos a apropiarse de la Ciudad, a sentirla como parte de la historia vital de cada uno, a sumarse cada día a un proyecto que trabaja por una ciudad para todos, y lo estamos logrando con ustedes, y con el aporte inestimable del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, agradeciendo a nuestro gobernador Dr. Gerardo Zamora y a todos los funcionarios. Finalmente, el intendente de Añatuya, en un discurso conciliador, se despidió solicitando a todos “sigamos escribiendo la historia en cada esquina…en cada barrio…y sea cual sea el tiempo y el lugar que nuestro ser superior nos destine, miremos los próximos años con convicción y pujanza. Construir en conjunto es nuestro objetivo y su concreción nuestra meta y a ello los convoco. Ése es mi anhelo y mi compromiso” finalizó.