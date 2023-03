El intendente de Loreto participó del acto del Colegio Secundario Nº 3

14/03/2023 - 02:20 Interior

LORETO, Loreto. El intendente de la ciudad de Loreto, Prof. Ramón González, acompañado por la diputada nacional, Lic. Estela Neder, realizó el primer izamiento de bandera del nuevo edificio del Colegio Secundario Nº 3 "Pedro Francisco de Uriarte".

En la ocasión, González expresó: "Como ex alumno de esta casa de estudios me siento orgulloso de poder acompañarlos en esta ocasión tan importante. Este nuevo edificio formará parte de uno de los que fue historia para muchos de nosotros que hemos sido parte como alumnos o docentes. Como intendente de los loretanos me comprometo, junto con mi gabinete, a acompañarlos a lo largo del ciclo lectivo, que es muy importante para los jóvenes de la ciudad".

Luego agregó: "Agradezco a nuestro gobernador, Dr. Gerardo Zamora, por hacer posible este sueño de todos nuestros jóvenes".

Por otra parte, la diputada Neder indicó: "Como loretana, me da mucho orgullo poder acompañar a nuestro intendente y estar en este colegio, donde muchos jóvenes pudieron estudiar y hoy son profesionales. Quiero decirles que me comprometo a seguir trabajando y acompañarlos en las educación de cada uno de ustedes".

Por su parte, la rectora del colegio "Pedro Francisco de Uriarte", Prof. Silvia Castillo indicó: "Estoy emocionada por poder decirles que estamos en nuestra nueva casa de estudios, además quiero agradecer al gobernador y a todas las autoridades que hicieron posible este sueño".