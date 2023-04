Realizarán una fumigación aérea en Añatuya: las precauciones a tener en cuenta

11/04/2023 - 20:17 Interior

Este miércoles 12 a partir de las 7 mañana se realizará una fumigación aérea en toda la ciudad, para combatir el mosquito transmisor del Dengue.

Además fortalecerá la fumigación domiciliaria, que se viene realizando a diario.

El desafío es reducir la proliferación de mosquitos transmisores, a fin de mantener una situación epidemiologica controlada.

Pero para ello también es necesario que los vecinos con la limpieza y el descacharreo de sus viviendas.

¿Qué debemos saber sobre la fumigación aérea?

Las avionetas se pueden usar para tratar zonas muy grandes con larvicidas o adulticidas y matar las larvas de los mosquitos o los mosquitos adultos. Este proceso se conoce como fumigación aérea. La fumigación aérea se usa para:

• Controlar y reducir la cantidad de mosquitos que propagan virus. Esto puede reducir las probabilidades de enfermarse.

• Controlar y reducir la cantidad de mosquitos molestosos, que fastidian a la gente, pero que no propagan virus.

• La aplicación de larvicidas mata a las larvas de mosquitos que salen de los huevos.

• La aplicación de adulticidas mata rápidamente a los mosquitos en vuelo.

• Tanto los larvicidas como los adulticidas reducen temporalmente el número de mosquitos en una zona pero no los eliminan en forma permanente.

Es importante también saber que no es necesario abandonar una zona durante la fumigación aérea; ya que la misma NO representa un riesgo para las personas, las mascotas, los animales y el medioambiente. Debido a que las avionetas fumigan volúmenes muy bajos de adulticidas o larvicidas, usted seguramente no respirará ni tocará nada que tenga una cantidad suficiente de insecticida sobre su superficie como para ser nocivo.