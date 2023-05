Presentaron el libro Llajta Mauca en la Feria Internacional del Libro

15/05/2023 - 23:01 Interior

El libro "Llajta Mauca", obra del licenciado Luis Marcelo Verón, fue presentado en la Feria Internacional del Libro en el stand de la Casa de Santiago del Estero y en el pabellón azul de la editorial Cuatro Vientos.

El ceramista loretano tiene una dilatada carrera profesional que comenzó después de terminar sus estudios en el Instituto Superior de Bellas Artes "Juan Yaparí".

"Estar en la Feria del Libro fue una experiencia enriquecedora, no sólo por la magnitud del evento, sino porque me dio la oportunidad de interactuar con escritores santiagueños que presentaron sus obras y yo no conocía o porque estamos dispersos o quizás no nos conectamos con fluidez", reflexionó Verón.

"Tuve la suerte de presentar dos veces Llajta Mauca (Pueblo viejo o antiguo) en el mismo evento, una por la provincia y la segunda por la editorial Cuatro Vientos. En ambas participó mucho público, se vendieron muchos ejemplares y me consultaron miembros de la comunidad científica relacionados con la investigación de los pueblos precolombinos", informó el escritor loretano.

Según lo indicara el artista loretano, Llajta Mauca "es el final de un gran trabajo en equipo del que participaron muchas personas y el impulso me lo dieron grandes maestros alfareros y ceramistas como Daniel Ramos (Jujuy), Pedro Pachi Villarreal (Brea Pozo), Mónica Salvo (La Plata) y Alejandro Coco García (Córdoba) quien falleció y siempre me inculcó trasmitir el legado de nuestros alfareros".