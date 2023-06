El programa "Lucha contra el dengue" estuvo en Herrera el Alto

13/06/2023 - 21:37 Interior

Integrantes del programa "Lucha contra el dengue" y distintas áreas del municipio realizaron un operativo de limpieza y descacharreo en distintos sectores del barrio Herrera el Alto.

La Municipalidad a través de la Secretaría de Gobierno y el programa de "Lucha contra el dengue" desarrollaron una intensa tareas en las calles 25 de Mayo, Las Heras, Chile, Uruguay, Perú y Francisco Solano donde limpiaron los microbasurales que se formaron en el lugar y también desarrollaron trabajos de fumigación y descacharreo en las calles y viviendas.

En el lugar estuvo presente el secretario de Gobierno, Raúl Gutiérrez, y la responsable del programa, Sandra Díaz. La Municipalidad de Las Termas dejó habilitadas dos líneas telefónicas para mensajería y llamadas con atención de lunes a lunes de 7:00 a 13 y de 17 a 21.

La oficina del programa de "Lucha contra el dengue" funciona en las instalaciones del ex Hospital Zonal.

Los vecinos se deben dirigir a ese lugar con el DNI para solicitar que un equipo se dirija a fumigar a su domicilio.

Desde la comuna hacen extensiva la invitación a todos los vecinos de la ciudad a colaborar y comprometerse con esta problemática realizando tareas de descacharreo en las viviendas y evitar la acumulación de agua en recipientes fuera de uso.

La medida más importante de prevención sigue siendo la eliminación de todos los criaderos de mosquitos. Esto quiere decir que se debe evitar la acumulación de recipientes que no son de utilidad y que puedan contener agua tanto en el interior de los hogares como en sus alrededores. Los recipientes que no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente en los domicilios, como baldes por ejemplo, cuando no son utilizados deben ser guardados boca abajo para evitar que acumulen agua.