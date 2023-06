Creen haber visto al ''almamula'' en plena madrugada en Sumampa

28/06/2023 - 22:19 Interior

Un vecino del barrio San Cayetano de Sumampa afirma haber visto en plena madrugada un animal "indescifrable" al que asoció con la leyenda del "almamula", y al que no supo cómo describir y más que nada descifrar qué fue, a pesar de que asegura haberlo visto bastante bien a unos 10 metros de distancia con bastante iluminación de la calle, de su casa y de vecinos. En un posterior posteo, anticipó su intención de pedir una bendición al sacerdote de local.

El vecino Walter Jiménez, relató lo vivido: "Yo siempre me reía cuando otros decían 'hay muchas almamulas'. Y hace un tiempo se escuchaban gritos feos en la noche, más cuando hay viento sur, que vaya a saber qué cosas son. Pero, lo que pasa que anoche ha sido algo más extraño todavía en la forma, porque cerca de las 2 de la mañana (anteriormente mi vecina me manda mensaje diciendo que 'toriaban' mucho los perros, que si podía fijarme qué es lo que era, porque está sola ella con los chiquitos, entonces salgo para afuera, corroboro que andaba todo bien, los perros nomás toriaban, el viento estaba fuerte, por supuesto. Después voy apago la tele y me acuesto.

Habrá sido dos menos cuarto de la mañana. Los perros estaban que ladraban, que aullaban como teniendo miedo, después se callaron, quedó un silencio total, sólo el viento se escuchaba. En eso, como estaba despierto, no podía dormir, siento como, viste cuando anda un toro enojado en el campo a lo lejos o como, imaginate vos un gruñido seguido de un pequeño ladrido, de un perro o lo que te imagines. La cuestión es que me llamó la atención, porque había escuchado ya hace un mes este mismo tipo de grito lejos, notan cerca. Cuando yo siento esto, se me hace que es muy cercano, abro la cortina de la ventana que va al pasaje, que es chiquito tiene 6 metros de ancho. Miro para todos lados y del poniente (oeste) viene un animal, lo alcanza a ver en dirección a una casa o dos antes que la mía. Como se me cae un poco la cortina la vuelvo a correr un poco y ya el animal este pasa frente de casa, a unos 10 metros en total”.

Sobre lo que vio, dijo: “Cómo describírtelo, no sé si era un mono, un chancho, un perro, pero una cosa que era alta, más de un metro de altura, flaco, unas patas largas, solamente tenía una cerda, un pelaje pardo oscuro desde la cabeza hasta cerca de la espalda, las paletas, después no tenía más nada. Una cosa indescifrable”.

Siguió: “Me tiro sobre la cama, como tengo cama grande la mesita de luz me queda del otro lado, para agarrar el teléfono y tomarle una foto y después ver qué es lo que era y cuando manoteo el teléfono abro de nuevo la cortina, ya no estaba, ya había pasado, porque pasó rápido. Entonces salgo así como estaba de ojota y de bóxer, ya no te importa nada por la adrenalina que le corre a uno, salgo a la calle para ver qué es lo que era y ya no lo vi más, no estaba más”.

“Aquí están pasando muchas cosas raras en el barrio, no solamente en el barrio, en el pueblo también, vienen esos brujos curanderos, se sienten ruidos, hay otros que dicen que han visto cosas. Impresionante. Hoy voy a ir a conversar con el cura, voy a ver si él quiere y está dispuesto a venir a bendecir el pasaje nuestro por lo menos, mi casa, las casas de los que quieran ser bendecidos con un poco de agua bendita. No es porque le tenga miedo, pero tampoco quiero que sigan sucediendo estas cosas, hay muchos niños en el barrio. Está pasando algo sobrenatural, anormal en nuestro pueblo y aquí en el barrio, y no solamente yo lo he escuchado. Hay otros vecinos para el fondo, para el barrio Cementerio que han mandado mensajes cuando han visto mi estado, diciendo que también habían escuchado, así que no soy el único”, concluyó.