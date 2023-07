Destituyeron al fiscal municipal de Las Termas, Juan Scheytt, "por mal desempeño"

06/07/2023 - 03:15 Interior

Luego de un proceso de tres meses, los nueve miembros del jury de enjuiciamiento del Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo, resolvieron por unanimidad destituir de manera inmediata al fiscal municipal Juan Guillermo Scheytt.

El veredicto se dio a conocer ayer en la sede del Concejo Deliberante ante la presencia del acusado y hoy exfuncionario comunal. "Tras haber incurrido en reiteradas ocasiones el fiscal Juan Guillermo Scheytt, en intolerables faltas graves evidenciadas en la tramitación de las causas que comprometió los intereses patrimoniales de la municipalidad, dejando a la misma en estado de indefensión, lo que quedó plasmado no solo a través de las múltiples causas judiciales evaluadas merced al direccionamiento reiterado de las múltiples resoluciones condenatorias, siendo que ello se ve reforzado por los testimonios concordantes, en oportunidad de celebrarse el debate".

En diálogo con EL LIBERAL, la presidenta del jury de enjuiciamiento, la abogada María Leonor Abdo, comentó los pormenores de un proceso que demandó tres meses desde que el intendente Jorge Mukdise interpuso una denuncia y pedido de juicio político al exfiscal municipal.

"Fue un proceso bastante largo. En base a una denuncia del Ejecutivo en contra del hoy exfiscal, hubo cuatro causas, expedientes judiciales que se tramitaban en el Poder Judicial, en la circunscripción de la ciudad Capital, donde se detectó mal desempeño en función del fiscal".

Entre las irregularidades, indicó "falta de cumplimiento de deberes a su cargo, como defender de intereses del municipio, por ejemplo: no contestar traslado de demandas en contra del municipio, no ofrecer ni producir pruebas, no controlar pruebas ofrecidas por contraparte, no producir alegatos de bien probados. Hubo toda una serie de actos procesales que dejó de observar incumpliendo su labor y dejando al municipio en indefensión ante esas causas".

Dijo que eso originó la denuncia del intendente. Abdo indicó que en el proceso, cada una de las partes, hicieron sus presentaciones, se analizaron las pruebas producidas como documentos y testimonios, y que el jury que está integrado por abogados y legos, y que fue sorteado a principio de año, entendió "que correspondía" la destitución.

Agregó que la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo fue condenada en esos cuatro expedientes judiciales y que eso le significó un grave perjuicio económico a las arcas municipales.