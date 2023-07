Dorita Páez Giménez presentó Arqueología de mi tristeza, en Añatuya

11/07/2023 - 21:08 Interior

AÑATUYA Taboada (C) El Centro Cultural "Monseñor Jorge Gottau", fue escenario de la presentación de un libro de una autora local, y de la reunión cultural participaron invitados, personalidades de la cultura, el obispo José Luis Corral y público en general.

La presentación estuvo a cargo de la Lic. Prof. Natalia Farías, la lectura de poemas fueron responsabilidad de la Prof. Teresita Abdo y del estudiante de profesorado Andrés Torres Acuña.

"Este poemario es muy genuino, los poemas son muy genuinos porque han surgido en aquel entonces como una manera de desahogo, de expresión urgente que tenía. Pero recién entre el año pasado y este año me surgió la idea de publicarlos. Me pasó esto de leer tantas cosas que había escrito y evaluar", explicó la autora de 23 años sobre su obra.

Su trabajo gira en torno de situaciones personales, ya que siendo adolescente aún le tocó despedir en un corto lapso a su padre Carlos Páez, reconocido periodista local; a su mamá Dori, docente directiva de una institución, y a Juan Cruz, el menor de sus hermanos.

"Me gusta, me gusta la calidad de los poemas, me gustan los resultados, pero también me permitió darme cuenta de que todo versaba alrededor de los mismos temas como la cuestión de la muerte, de la ausencia, de la angustia, de la tristeza. Es un poemario triste de hecho, pero al descubrir que obviamente y completamente entendible por el contexto en el que estaba en ese entonces, todo pensaba sobre esas cuestiones y los hechos tienen un hilo conductor", resaltó.

"Dorita hizo una selección de sus escritos. El resultado que siguió fue de su agrado y gusto por lo que le pareció que estaba en el nivel como para darle la oportunidad de trascender y de evitar que sus escritos queden en su libreta personal o en su computadora o teléfono", indicó.