La noche del Che Guevara en Loreto

En enero de 1950, Ernesto Guevara inició una travesía por el norte del país. Esta aventura, realizada en una bicicleta motorizada, lo hizo recorrer 12 provincias y sumar más de 4.500 kilómetros. Los datos de este primer viaje por la Argentina los conocemos gracias al libro “Mi hijo el Che”, publicación realizada por su padre en base a anotaciones que habían quedado en su casa.

Al ingresar a territorio santiagueño, Guevara hizo una parada en Ojo de Agua. El solitario viaje continuó por las salinas que llamaron su atención. El futuro Che dejó constancia de ello en su diario.

La próxima parada era la Capital del Rosquete.

¿Qué impresiones tuvo el futuro líder revolucionario al llegar a Loreto?

“Entrada la noche llego a Loreto, pueblo de varios miles de almas, pero que se encuentra en gran estado de atraso”. Ésta es la primera anotación en su diario al pisar el suelo de lo que había nacido originalmente como Villa San Martín en 1884. Más de cuarenta años habían pasado desde la llegada de los habitantes de la Villa Loreto que se trasladaron forzosamente, luego que una crecida del río Dulce arrasara completamente el poblado en 1908.

Ernesto Guevara destacaba la cantidad de habitantes. El Censo de 1947 indicaba para el departamento Loreto la cantidad de 13.647 personas, en una provincia cuyo número total de población era de 479.473. Es difícil saber los criterios que el Che utilizó para catalogar como de “gran estado de atraso” al Loreto de 1950. Aunque hay alguna pista en la cuestión de la salud pública.

En esa noche calurosa fue atendido por un oficial de policía cuando fue a pedir alojamiento. En el diálogo, destaca Guevara, el policía le “informó que no había ni un solo médico en el pueblo” y que “al enterarse de que estaba en quinto año de Medicina, me dio el saludable consejo de que me instalara como curandero en el pueblo: “Ganan muy bien y hacen un favor”.

El policía destacaba la ausencia de médicos en la ciudad y, a la vez, daba el dato de la presencia de los llamados “curanderos”. Estas personas que se dedicaban a la medicina popular se ocupaban de manera tradicional de la salud de los habitantes de Loreto a mediados del siglo XX.

La sensibilidad social del Che y su formación en Medicina lo llevaban a prestar especial atención a las cuestiones vinculadas a la salud. En los días previos a su paso por Loreto, había visitado una leprosería en la ciudad cordobesa de San Francisco del Chañar, donde trabajaba su amigo Alberto Granado. Luego, ya en Salta, tuvo una breve práctica como médico asistente en el hospital de esa ciudad.

Tras pasar la noche, Guevara continuó con su viaje rumbo a la ciudad de Santiago del Estero. Allí le realizaron la primera entrevista de su vida. El medio fue el diario tucumano Trópico.

Nueve años después del paso por Loreto, y con varios viajes en el medio, Ernesto Guevara entraba en la historia grande como el Che, uno de los líderes del triunfo de la Revolución Cubana.