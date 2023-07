Se presentó el libro “Llajta Mauca” en adhesión al 139º aniversario de la ciudad de Loreto

15/07/2023 - 02:08 Interior

Organizado por el Instituto de Formación Docente Nº 5 se presentó la obra del licenciado Luis Marcelo Verón el ceramista loretano, el libro “Llajta Mauca” (Pueblo Viejo o Antiguo) que su autor describió como “el final de un gran trabajo en equipo del que participaron muchas personas y el impulso me lo dieron grandes maestros alfareros y ceramistas como Daniel Ramos (Jujuy), Pedro ‘Pachi’ Villarreal (Brea Pozo), Mónica Salvo (La Plata) y Alejandro ‘Coco’ García (Córdoba)”.

Dicha exposición fue presentada por el Lic. en Historia Alejandro Yocca, director de Patrimonio de la provincia; el Lic. en Sociología Carlos Navarro, el Lic. en Filosofía Juan Carlos Cejas, y la Prof. Ingrid Chávez.

En el acto estuvieron presentes autoridades y alumnos del instituto organizador, el intendente Ramón González; Nicolás Verón, presidente del Concejo Deliberante; Ricardo Maldonado, secretario de Gobierno; Mario Coria, director de Cultura y Turismo; Cecilia Roldán, Coordinadora del CIC; la concejal Romina Lizardo y una importante cantidad de público que colmó el predio del Mercado Municipal.

Verón trabajó su tesis final poniendo en el centro la alfarería de Santiago del Estero: “Nuestros alfareros ancestrales trabajaban sin moldes. La cerámica santiagueña, a pesar de ser considerada un arte menor, cuenta con dibujo, escultura, pintura, tiene espacios bidimensionales y tridimensionales, tiene todo y de grandes dimensiones que fueron trabajadas por dentro”.

Al referirse a su experiencia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, indicó: “Estar en la feria del libro fue una experiencia enriquecedora, no solo por la magnitud del evento, sino porque me dio la oportunidad de interactuar con escritores santiagueños, que presentaron su obra y yo no conocía de ellos, o porque estamos muy dispersos o quizás los escritores del interior no nos conectamos con mucha fluidez”, reflexionó Verón.

Por su parte, el intendente González expresó: "Profe Marcelo, para nosotros es un orgullo que a través de este libro, de tu arte y de tu técnica dignifiques a Loreto. Hay muchas cosas que seguramente ustedes van a poder realizar a través de esto, también poder concretar los sueños de muchos y más aquí en Loreto, son cosas que nos llevan a recuperar nuestra identidad. También quiero invitarte a que nos ayudes el día de mañana a recuperar nuestro museo para que así podamos tener tus obras, y que seguramente esto es parte de la historia argentina, Felicitaciones profesor", indicó al finalizar.