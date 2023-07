Este domingo presentarán un libro sobre los humedales del departamento Rivadavia

22/07/2023 - 22:21 Interior

El diputado Oscar Don dio a conocer la apertura de una muestra este domingo a las 13, en la Feria Artesanal del Parque Aguirre, en la Carpa de Cultura de la Municipalidad de la Capital, el libro denominado “La Argentina que no se mira”, del periodista Miguel Peiretti y el fotógrafo Santiago Barra, que muestra la riqueza de esa zona limítrofe con la provincia de Córdoba, donde los paisajes se alternan entre la costa de la Mar Chiquita, los bañados del río Dulce, lagunas, humedales en general, los parajes y que incluso va más allá del mosaico visual, adentrándose en la idiosincrasia de los pobladores, sucesores de los antiguos sanavirones que la poblaron originalmente.

El libro fue declarado de Interés Provincial, por una iniciativa del legislador Don, quien anticipó que la muestra estará abierta al público “posiblemente hasta el martes a la mañana”.La publicación expone una gran cantidad de fotografías del sur santiagueño “de la zona de Los Porongos, Limache, Paso de la Cina, Los Tres Caminos, los bañados de la Yacu Misqui, los bañados del Río Dulce” una zona en la que “hay 83 lagunas, es algo espectacular”.

Sobre el trabajo realizado, Don expresó su deseo “que la gente pueda venir a ver estas cosas que son muy lindas, que en general se desconoce y que gracias a la época que no tuvimos inundación hemos podido llegar para conocer algunas grandes lagunas que son de agua dulce (la mayoría son saladas), y muchas cosas más, lo que es la parte de Mar Chiquita y los bañados del río Dulce, donde se da el anidaje de flamencos”.



El libro

Sobre la obra, Peiretti apuntó: “Lo que estamos exponiendo acá es una muestra de alrededor de 100 fotos que tienen que ver con distintas épocas de todo el departamento Rivadavia, en la costa norte de Mar Chiquita y en los bañados del río Dulce, donde hay mucho trabajo de campo, geografía, artesanía, todo lo que tiene que ver con los pobladores de ese lugar, porque un grupo de gente radicada ahí siguen manteniendo toda una cultura, de la que nosotros siempre decimos que estamos hablando de una zona con una riqueza cultural extraordinaria”.

Luego describió un poco más esa realidad con la que se encontraron, diferente a lo que conocían hasta entonces: “Cuando vamos camino alto hacia Los Porongos y empezamos a ver construcciones de barro, por una cuestión e idiosincrasia, tenemos la imagen de que estamos en una zona pobre, y en realidad estamos en una zona de una riqueza cultural impresionante, además de que son toda gente con (buena) capacidad económica, porque el que menos tiene cría 500 cabezas (de ganado) y en realidad tiene posibilidades de generar otra cosa (hacer otro tipo de construcciones), pero siguen manteniendo una cultura”.

“Eso es lo que nosotros tratamos de visibilizar en esto que denominamos ‘la Argentina que no se mira’, porque ahí encontramos que la tierra no se alquila sino se comparte; el trabajo no se paga sino que se ayudan mutua, solidariamente; donde la cría, el traslado del ganado, el cuidado trashumante del ganado en la zona del río lo van haciendo un día uno, un día otro y de esa manera van compartiendo actividades. Es decir, encontramos una Argentina diferente en nuestra región, ya que nosotros vivimos muy cerca, que por allí no es visibilizada y que con este libro intentamos mostrar todo eso”, concluyó.