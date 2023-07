“A este nuevo cumpleaños lo celebramos con más trabajo, obras y desde la pluralidad y la diversidad”

25/07/2023 - 22:18 Interior

La ciudad de Fernández celebra hoy sus 133 años con cientos de visitantes que regresaron al pago por las vacaciones de invierno y con inauguraciones de obras impulsadas desde el municipio y anuncios de otras que se comenzarán a ejecutar en los próximos meses.

El intendente de la ciudad, Dr. Víctor Araujo, señaló que "a este nuevo aniversario llegamos trabajando, con varias obras en marcha e inauguraciones de obras con las que vamos año tras año, marcando el crecimiento y desarrollo de la ciudad, en lo que también mucho tiene que ver el respaldo del gobierno del Dr. Gerardo Zamora".

Destacó que para este nuevo aniversario, "se ha pensado en un cumpleaños desde la pluralidad y diversidad y se han dispuesto eventos culturales, sociales y recreativos a lo largo de todo este mes. Hoy terminan los festejos con la visita de autoridades nacionales y provinciales, también de ministros y subsecretarios del gobierno provincial". No obstante, luego de estos festejos el viernes 28 habrá una velada de boxeo y el sábado 29 un encuentro de newcom.

Añadió que "se ha dispuesto festejos que generen un atractivo para los visitantes y apuntando a la diversidad para que todos puedan disfrutar independientemente de los gustos propios y, a su vez, que se puedan generar ventas para los puesteros y feriantes y que sea el momento del año en el cual podamos hacer una valoración de los avances en cuanto a las obras que anunciamos en su momento y que vamos inaugurando".

Evaluó además que "la ciudad ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, pero se intensifica en esta época del año por la enorme cantidad de visitantes que tiene la provincia y que de manera indirecta, nos beneficia a nosotros".

No obstante, indicó que "el municipio ha crecido, porque ha llevado servicios como luz y agua a lugares donde antes no había y eso nos obliga a prestar servicios que antes no prestábamos, como el mantenimiento del alumbrado o el barrido de calles, que implica a su vez un esfuerzo presupuestario, pero que no deja de ser satisfactorio al poder cumplir con más gente que pueda acceder a estos servicios".

El intendente sostuvo que a lo largo de este mes "mucha gente está visitando nuestra ciudad. Los eventos han sido muy concurridos. Haciendo un balance con respecto del cumpleaños anterior, estamos muy conformes y satisfechos. Llegamos con inauguraciones y obras como el Fernández Básquet Ball Club que ha sido totalmente renovado, con otras 14 viviendas sociales con las cuales llegamos a las 150, con un nuevo vivero y 12 cuadras de hormigón que se han realizado en los últimos meses".

La obra de la remodelación y ampliación del Fernández Básquet Ball Club incluyó una extensión del predio en el cual se encontraba esta institución, la construcción de una nueva cancha de básquet con piso de parqué, el cerramiento total del predio, nuevos baños y vestidores, una tribuna de hormigón e iluminación nueva.

Araujo destacó que al margen de estas obras, "siguen en ejecución la del Hospital Zonal, la nueva escuela primaria, el barrio de 100 Viviendas y la remodelación del Centro Cultural".

Por otra parte, anticipó que "estamos por iniciar las obras de mejora en el Parque Industrial, también se está por iniciar la construcción del polideportivo con pileta cubierta y las remodelaciones de las escuelas de El Quebrachal y Paul Harris".

Las actividades para hoy

9.00 hs. Colocación de ofrenda floral en el busto de Jesús Fernández.

10.00 hs. Misa en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

17.00 hs. Inauguración del Fernández Básquet Ball Club.

18.00 hs. Acto protocolar.

20.00 hs. Festejos artísticos.