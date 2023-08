Entregan equipamiento al Hospital de Bandera Bajada y postas sanitaria

15/08/2023 - 20:54 Interior

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del área de Salud Digital y con fondos del programa Sumar, procedió a la entrega de 22 PC "all in one" al Hospital Distrital Bandera Bajada del departamento Figueroa y a las postas sanitarias de Quimilioj, de Caspi Corral, de Invernada Norte, de Invernada Sur, y de Vaca Huañuna, que dependen de dicho hospital.

De acuerdo con lo indicado por la cartera sanitaria, esta entrega "es parte de las acciones que se desarrollan desde el área con el fin de reforzar el equipamiento informático y la conectividad de los centros de salud".

Encabezaron el acto la ministra de Salud de la provincia de Santiago del Estero, Natividad Nassif y el subsecretario de Salud, César Monti, quienes estuvieron acompañados de la directora del Interior, Graciela Alzogaray: del Coordinador del área de Salud Digital, Javier Bravo; de la coordinadora del programa Redes, Laura Guevel; de la coordinadora del área Legal del programa Sumar, Alejandra Soria y de comisionados municipales.

Digitalización

A su turno, la Lic. Nassif comentó acerca de la importancia de las herramientas informáticas en el sistema de salud para el funcionamiento de la historia clínica digital y la continuidad de la implementación del Sistema Integral de Salud de Santiago del Estero en toda la provincia.

Asimismo, se refirió al proceso paulatino de digitalización que se desarrolla ya hace tiempo y fortalece al sistema de salud, ya que asegura accesibilidad con calidad para la población santiagueña.

De igual manera, Javier Bravo hizo hincapié en el equipamiento entregado. "A través del programa Sumar recibimos 277 computadoras, de las cuales realizamos la primera entrega de 22 equipos al hospital y a 5 postas sanitarias. Anteriormente se realizó el cableado interno correspondiente mediante el programa Redes, de esta manera los profesionales de cada centro de salud podrán conectarse desde los consultorios".