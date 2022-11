Scaloni: “Hay que seguir y ganar los dos partidos que quedan”

22/11/2022 - 10:35 Deportivo

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se mostró dolido por la inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar, pero aseguró que intentarán ganar los dos partidos que le restan de la fase de grupos.

“Veníamos bien, mejor no podíamos llegar. Pero el fútbol, sobre todo el mundial, tiene estas cosas. Lamentablemente hoy pasó así, pero no queda otra que levantarse. No hay otra lectura. Lamentablemente se perdió pero hay que seguir y ganar los dos partidos que quedan, esa es la lectura”, señaló en conferencia de prensa.

“Perder nunca está bueno, ni el primero ni el segundo ni el tercero partido. Sobre todo porque da la sensación de que el partido se nos escapa en nada. Siempre pensamos que en algún momento se iba a romper el invicto, pero no esperábamos que sea ahora”, agregó.

Consultado sobre los cambios realizados en el segundo tiempo, aclaró que “no fueron por un tema físico”. Y agregó: “Cuando el resultado es adverso, uno busca respuestas en el banco. Creo que los chicos que entraron lo hicieron bien, lógicamente la dinámica del partido ya no era la del primer tiempo, pero uno siempre busca lo mejor para el equipo”.

El DT “Albiceleste” negó que se equipo haya subestimado al rival. “Respetamos a Arabia como respetamos a todos, es un buen equipo, con jugadores técnicos y físicamente capaces. Y nosotros lo sabíamos”, advirtió.

Sobre los goles anulados por posición adelantada, opinó: “La nueva reglamentación del fuera de juego automático nos privó de los goles pero lo aceptamos porque la regla es así”.

Y ya se enfoca del duelo del próximo sábado ante México, en el que está obligado a ganar. “Ahora hay que enfrentar a México que será un rival complicado. Y ganar los dos partidos para pasar la primera ronda, es lo que vamos a intentar conseguir”, concluyó.

