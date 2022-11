Messi: “No encontramos el funcionamiento”

22/11/2022 - 10:59 Deportivo

El capitán argentino Lionel Messi fue autocrítico y no puso reparos para aceptar la inesperada derrota ante Arabia Saudita, en el debut de Qatar 2022. “Hicimos un buen primer tiempo, nos pusimos en ventaja y después vinieron esos goles anulados. Y en el segundo tiempo, por errores nuestros se pusieron en ventaja y después se hizo todo muy cuesta arriba. No encontramos el funcionamiento que nosotros manejamos y venimos haciendo desde hace tiempo. Empezamos a tirar centros, a tratar de empatar a las apuradas y no se pudo”, explicó.

Consultado sobre sí sabían que el rival jugaba mucho a la posición adelantada, respondió: “Sí, lo habíamos visto. Es un equipo que tiene buenos jugadores, que si lo dejás jugar lo hacen bien, con gente rápida arriba y que defendía de esa manera, por eso las situaciones que tuvimos. Ellos lo hacen bien por eso te hacen caer en el error, porque entramos antes de tiempo, pero lo sabíamos”.

“Estábamos un poquito acelerados, nunca nos terminamos de sentir cómodos como lo veníamos haciendo. Caer tantas veces en posición adelantada fue un poco mérito de ellos, porque lo hacen bien, pero también error nuestro porque nos apuramos al ver tanto espacio”, agregó.

El jugador del PSG de Francia confía en la recuperación del seleccionado de Scaloni. “Este es un grupo que se destaca por la unión y la fuerza grupal. Y ahora es el momento de estar más unidos que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y estar obligado. Ahora hay que pensar en lo que viene y preparar bien el partido con México”, concluyó.

El capitán argentino Lionel Messi fue autocrítico y no puso reparos para aceptar la inesperada derrota ante Arabia Saudita, en el debut de Qatar 2022. “Hicimos un buen primer tiempo, nos pusimos en ventaja y después vinieron esos goles anulados. Y en el segundo tiempo, por errores nuestros se pusieron en ventaja y después se hizo todo muy cuesta arriba. No encontramos el funcionamiento que nosotros manejamos y venimos haciendo desde hace tiempo. Empezamos a tirar centros, a tratar de empatar a las apuradas y no se pudo”, explicó.

Consultado sobre sí sabían que el rival jugaba mucho a la posición adelantada, respondió: “Sí, lo habíamos visto. Es un equipo que tiene buenos jugadores, que si lo dejás jugar lo hacen bien, con gente rápida arriba y que defendía de esa manera, por eso las situaciones que tuvimos. Ellos lo hacen bien por eso te hacen caer en el error, porque entramos antes de tiempo, pero lo sabíamos”.

“Estábamos un poquito acelerados, nunca nos terminamos de sentir cómodos como lo veníamos haciendo. Caer tantas veces en posición adelantada fue un poco mérito de ellos, porque lo hacen bien, pero también error nuestro porque nos apuramos al ver tanto espacio”, agregó.

El jugador del PSG de Francia confía en la recuperación del seleccionado de Scaloni.

“Este es un grupo que se destaca por la unión y la fuerza grupal. Y ahora es el momento de estar más unidos que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y estar obligado. Ahora hay que pensar en lo que viene y preparar bien el partido con México”, concluyó.