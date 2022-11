Los resultados que clasifican a la Selección Argentina en la última fecha

26/11/2022 - 18:19 Mundial Qatar 2022

La victoria ante México trajo vida en esta Selección Argentina. El 2-0 en Lusail de esta tarde, abrió el grupo de cara a la clasificación a los octavos de final. Los de Scaloni, con estos tres puntos, dejaron el último puesto del Grupo C y están segundos en zona de clasificación.

Por el momento, junto a Polonia, Argentina se está metiendo entre los dieciséis mejores de la Copa del Mundo. Pero ¿Qué debe pasar en la última fecha para abrochar la clasificación?.

El panorama es más alentador claro, pero lejos está de ser decisivo.

El miércoles 30 Argentina (3 puntos) enfrentará a Polonia (4 puntos) desde las 16 y México (1 punto), hará lo propio ante Arabia Saudita (3 puntos) a la misma hora. Una derrota albiceleste lo deja afuera de Qatar 2022, ya que cualquier resultado en México-Arabia haría que uno de estos dos equipos alcance la línea de las cuatro unidades.

Una victoria de Argentina la mete directamente en los octavos de final. Para asegurarse el primer puesto, la selección debería ganar y esperar que Arabia no gane por más de 2 goles. La diferencia de los saudíes es hoy de -1, mientras que Argentina tiene +1.

Ahora bien, con un empate, Argentina debe agarrar la calculadora y esperar algunos resultados. Si los dos encuentros terminan igualados, Argentina se clasificará segunda. Si Arabia le gana a México y Argentina empata, los de Scaloni estarán eliminados.

Y si ante una parda albiceleste México gana, los aztecas tendrían que hacerlo por 3 o más goles para desplazar a los de Scaloni de la segunda posición. El equipo de Martino tiene 1 punto y una diferencia negativa de -2.

El miércoles se definen los dos clasificados y 40 millones de argentinos estaremos apoyando a nuestro seleccionado para revertir el mal inicio en esta Copa del Mundo.

¡ASÍ QUEDÓ LA TABLA DEL GRUPO C TRAS LA SEGUNDA FECHA!



Gracias a la victoria contra México, la Selección se metió parcialmente en zona de clasificación a octavos de final. El miércoles se definirá todo en el Grupo C: desde las 16:00, Argentina vs Polonia y México vs Arabia. pic.twitter.com/DXOMYxNuNo