VIDEO | Lionel Messi, en pleno campo de juego tras la victoria: "No podemos bajar los brazos ahora"

26/11/2022 - Mundial Qatar 2022

Lionel Messi brindó declaraciones a la prensa luego del triunfo de Argentina sobre México por 2 a 0. "No podemos bajar los brazos ahora, tenemos todas finales y no podemos errar", manifestó el Capital de la Selección Argentina.

"Jugamos el primer tiempo como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad. En el segundo tiempo manejamos mejor la pelota y volvimos a ser nosotros. Había que ganar para acomodarnos".

"Me costó mucho el primer partido. Hay mucho de condicionante en el primer partido, muchos juegan su primer partido. El horario... No son excusas, pero no salimos como queríamos"

"No sé por qué se dijeron tantas cosas (sobre la lesión). Se hablaba del tobillo y no tenía nada la verdad. Durante toda la semana no tuve nada. Entrené normal, a la par del grupo, nunca entrené solo"

"En el segundo tiempo volvimos a ser nosotros, había que ganar para acomodarnos".



