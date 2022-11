A horas del partido, Irán solicita que expulsen a EEUU de la Copa del Mundo: el motivo

28/11/2022 - 19:30 Mundial Qatar 2022

No caben dudas de que Estados Unidos e Irán mantienen conflictos que datan desde hace tiempo. Como si esto no fuera poco, este martes se deben enfrentar en la Copa del Mundo por el Grupo B y ya se anticipa un clima bastante caliente que dará que hablar.

Sucede que en Teherán le exigen a la FIFA que expulse inmediatamente al conjunto norteamericano por publicar en sus redes sociales una imagen de la bandera iraní sin un emblema que representa la palabra Allah. Esta acción fue tomada por los adversarios como contraria a las normas y como una ofensa a su gobierno teocrático.

Según se conoció, la polémica comenzó cuando la selección estadounidense subió a sus redes sociales la tabla de posiciones del Grupo B. Allí podía observarse la bandera de Irán representada solamente por los colores verde, blanco y rojo, sin el escudo de la República Islámica que la caracteriza.

Tras tomar conocimiento, la Federación de Fútbol Iraní envió un mail a la FIFA para exigir que emita un aviso serio a la Federación Estadounidense” bajo el argumento de que se trata de una "acción no profesional" ya que "el perfil de Instagram de la Federación Estadounidense de Fútbol quitó el símbolo Allah de la bandera iraní”.

De la misma manera, la agencia Tasnim también se hizo eco de la ofensa y sostuvo que "al publicar una imagen distorsionada de la bandera de la República Islámica de #Irán en su cuenta oficial, la selección de fútbol de EEUU incumplió la carta de @FIFAcom, según la cual una suspensión de 10 juegos es la sanción apropiada. El equipo de #EEUU debería ser expulsado de la #Mundial2022″.

Por el momento, la FIFA no se pronunció al respecto.

