Scaloni no confirmó el equipo y dijo que Enzo Fernández tiene chances de jugar

29/11/2022 - 11:14 Mundial Qatar 2022

Lionel Scaloni es hoy el entrenador al que todos le buscan la vuelta para que de a conocer la formación titular de la Argentina para el partido de mañana ante Polonia.

Sin embargo, el DT de la Albiceleste no da a brazo a torcer al igual que en la conferencia de prensa en la previa con México, reiteró su posición de no develar los once titulares y confirmó que mantendrá su esquema de juego ante el próximo rival.

Cuando le consultaron por Enzo Fernández, una de las figuras ante México y autor del segundo tanto, el técnico respondió:

"Tiene posibilidades de jugar y ha entrado bien en los dos que tuvo la oportunidad. Es una opción. El futbolista hoy tiene que estar preparado para ambas cosas y como se vio el otro día, a veces es más importante entrando desde afuera".

También hablo de Polonia: "Entra uno, sale otro. En cuanto a juego, no hay mucha evaluación. Lo que buscamos con Guido (Rodríguez) por la línea de cinco de México funcionó, es el único diferentes en ese puesto. En el resto, entra uno, sale otro y la idea es la misma. En una selección como esta, la sensación es que cada partido es importante, te sientas liberado o no. Tenemos a favor que, si ganamos, pasamos. Es lo que esperamos todos".

Scaloni hizo hincapié en lo difícil que es el grupo que le tocó a la Albiceleste.

"Hay sólo dos o tres selecciones ya clasificadas, el resto se juega en la última fecha. Siempre dije que era un grupo difícil y no ha cambiado nada. Teníamos en cuenta que podía pasar esto. Venimos con una inyección anímica importante y nos va a ayudar a reconfortarnos y es el camino a seguir. No se puede comparar con Rusia, es un escenario y jugadores diferentes".

Luego agregó: "Polonia tiene 11 jugadores muy buenos y puede cambiar de línea de 4 a 5 durante el partido. Al enfrentar a Argentina, como casi siempre pasa, por no decir al 100%, el rival juega de otra manera. Esperemos algo parecido, aunque los jugadores puedan ser los mismo. Se van a adaptar a nuestro juego".

¿ENZO FERNÁNDEZ TITULAR?



“POLONIA TIENE UNA BUENA IDEA DE JUEGO”



