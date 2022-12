Rodrigo De Paul: “Creo que Australia nos va a dar la pelota”

02/12/2022 - 10:15 Mundial Qatar 2022

El volante de la Selección Argentina de fútbol, Rodrigo De Paul, palpitó en conferencia de prensa el duelo de mañana ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar y prácticamente dio por hecho que el partido ante los australianos será muy similar al que se dio con Polonia, el miércoles último en el estadio 974.

Cuando habló de las características del rival comentó: "Los vimos bastante en videos. Tenemos poco tiempo entre los partidos y trabajamos más en ese aspecto. Al igual que Polonia, creo que nos va a dar la pelota, con jugadores rápidos por afuera. Será un trabajo importante de los defensores para que jueguen liberados los de arriba. Veo un partido similar al anterior".

La Selección volverá a tener acción después de un intenso cotejo ante los polacos y con pocas horas de recuperación.

En este sentido, De Paul destacó que es algo atípico aunque admitió que ellos están acostumbrados a jugar en este ritmo.

"Es un caso atípico, sólo jueves y viernes para descansar. No sé por qué se dio así, pero estamos bien, acostumbrados a jugar seguido y haciendo hincapié en la recuperación. No hay excusas y hay que salir como lo venimos haciendo".

La Argentina tuvo un mal debut ante Arabia Saudita y hoy el presente es totalmente diferente. El volante recordó ese momento y más allá de lo duro que fue, lo tomó como un caso positivo para rever algunos aspectos y corregir lo que se estaba haciendo mal.

"Nos encontramos en una posición que no estábamos acostumbrados. Se ve el carácter, qué tipo de grupo somos, era el momento de levantarnos, de no generar dudas entre nosotros. No es un Mundial fácil y haber comenzado así y terminar primeros, le tenemos que dar un valor importante por la reacción ante la dificultad. Fueron días duros, pero fue positivo".