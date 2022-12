Las cuatro oportunidades de gol que desperdició Lautaro Martínez

03/12/2022 - 21:31 Mundial Qatar 2022

Sin lugar a dudas, todo el equipo dirigido por Lionel Scaloni está dejando la vida en la cancha. Pese a que algunos están mejor plantados que otros, lo cierto es que la unión hace la fuerza y es lo que justamente nos permite celebrar el pase a cuartos de final y soñar con alzar la copa de oro. Este sábado, uno de los que más oportunidades de gol tuvo fue Lautaro Martínez.

El delantero ingresó a los 71 minutos y desperdició cuatro tantos con los que la Albiceleste podría haberse mantenido cómodamente para batallar los eternos minutos restantes del encuentro contra Australia.

Las cuatro chances que no llegó a aprovechar

Tal como publicó TN, a los 87 minutos del choque ante Australia, Lautaro tuvo la primera clara: un derechazo cruzado que se fue desviado. Enseguida, al minuto siguiente, tuvo en sus pies la posibilidad más clara: recuperación de Palacios, conducción y asistencia de Messi, el ex Racing se acomodó y definió de primera con su pierna hábil, pero se fue muy alta.

Ya en tiempo de descuento, el capitán se la volvió a dar y el delantero del Inter remató de zurda al cuerpo del arquero, que le había achicado bien. A los 94, cuando faltaban 3 minutos para el final, pared entre Martínez y Messi: entró al área con pelota dominada y su zurdazo terminó siendo atajado. Leo no pudo capitalizar el rebote.

Cabe recordar que Lionel Scaloni defendió a Martínez y le bajó la tensión a la competitividad que puede generarse en el vestuario. En este sentido, el entrenador aseguró que el futbolista dio "muchas alegrías" y "salvó muchas veces" al equipo.

