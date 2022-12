HOWARD VAN MEER, EL NEERLANDÉS QUE TENDRÁ SU CORAZÓN ENTRE MESSI Y DUMFIRES

06/12/2022 - 02:04 Mundial Qatar 2022

Nació hace 44 años en Róterdam, Países Bajos. Es ingeniero agrónomo y hace 19 años se vino a Santiago del Estero para trabajar en el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El destino quiso que pueda casarse con una santiagueña y tener una hija, para radicarse definitivamente en la provincia.

Howard Van Meer, neerlandés de nacimiento y argentino por adopción, vivirá el viernes una de esas jornadas futboleras que lo ponen una vez más en una encrucijada. Argentina y Países Bajos chocarán por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022 y para él no es sencillo tener a un favorito.

"Tengo un gran dilema cada vez que se enfrentan Argentina y Países Bajos. Estoy absolutamente rodeado de argentinos, en mi casa, en el trabajo. Y del otro lado están mis orígenes, mis raíces. Veremos qué pasa. Que gane el mejor y la verdad que estoy 50 y 50. En lo personal, será un partido interesante para ver. Espero que haya buen fútbol para que podamos disfrutar. Tengo una hija santiagueña y mi mujer es santiagueña. Estamos felices en Santiago. Ya hace 19 años que estoy aquí trabajando en el Inta", confiesa Howard, en diálogo con EL LIBERAL.

El ingeniero agrónomo contó que sigue los partidos del Mundial y recordó que no será la primera vez que vivirá un Argentina-Países Bajos rodeado de santiagueños. "Claro que veo los partidos del Mundial. No soy tan fanático del fútbol, pero me gusta. Ya me ha tocado ver un partido de mi país de origen contra Argentina viviendo en Santiago, como por ejemplo el de la semifinal en Brasil 2014".

"Desde que se sabe que Argentina será rival de Países Bajos que vengo recibiendo mensajes de todos mis conocidos. Mayormente de los conocidos en Santiago, porque en Europa no se vive como aquí este Mundial. Se ve, pero el hecho de que sea en Qatar y para esta fecha hace que sea complicado de vivirse como otros mundiales. El interés no es tanto como aquí", contó Van Meer.

Sobre el presente de la selección de Países Bajos, Howard opinó: "Nosotros en mi país estamos acostumbrados a ver selecciones que tienen un estilo de juego muy vistoso. Quizás esto no pasa tanto con esta selección, que apuesta más a otro tipo de juego. Más de contraataque. Eso generó muchas críticas. Hoy le está dando resultados al equipo. Veremos hasta dónde le da".

A su vez, el neerlandés eligió a sus jugadores preferidos en ambas selecciones. "Me gusta mucho Dumfires, es un jugador clave. Fue asistidor y además tiene gol. En Argentina, un jugador que me guste, sacando a Messi claro, es Lautaro Martínez. Además tiene una camada muy buena de jóvenes. El viernes veré el partido solo. Me gusta vivirlo así", confesó.