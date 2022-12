Lionel Scaloni explicó la ausencia de Paulo Dybala: “No he visto la oportunidad de ponerlo”

08/12/2022 - 12:56 Mundial Qatar 2022

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, fue nuevamente interpelado hoy por la prensa internacional acerca de la situación del delantero Paulo Dybala, uno de los tres jugadores de campo que todavía no sumó minutos en los cuatro partidos disputados por el Mundial Qatar 2022.



Periodistas italianos consultaron con sorpresa en la previa del juego ante Polonia por la inactividad de la "Joya", pero esta vez fue una cronista árabe la que directamente lo abordó con una pregunta que generó incomodidad en el entrenador: "¿Para qué lo trajo?", disparó.



Luego de mirar hacia los costados, murmurar sobre la consulta y pensar la respuesta, Scaloni ensayó: "Dybala no ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo".



"Está bien, en condiciones de ser alineado, pero consideramos conveniente que otros jugadores ingresaran en los anteriores partidos. Estamos contentos con él pero siempre decimos que hay 26 jugadores en condiciones de participar", finalizó sobre el tema.



Dybala, de 29 años, un futbolista de mucha reputación en el ambiente internacional por su existoso pasado en Juventus, se integró al plantel argentino para la Copa del Mundo luego de superar una severa lesión muscular al límite del plazo de cierre de la nómina de convocados.