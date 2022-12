Scaloni disparó contra la prensa por el caso De Paul

08/12/2022 - 22:07 Mundial Qatar 2022

La Selección Argentina ya está lista para enfrentar hoy a Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y con todas las ilusiones de superar otro duro escollo que se pondrá en su camino.

La "Albiceleste" sabe que la parada de hoy es bastante más difícil que los anteriores rivales, es por eso que tomará todos los recaudos para evitar posibles complicaciones.

Ayer fue el turno de la habitual conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni en el centro nacional de Convenciones de Qatar y más allá de hablar sobre lo que significa para la Argentina este cotejo ante Países Bajos, no ocultó su enojo por la filtración de la molestia física de Rodrigo De Paul y del estado actual de Ángel Di María.

"No sé si jugamos para Argentina o para Holanda (sic)", cuestionó en la charla que mantuvo con los periodistas de distintas partes del mundo y en la que también participó el enviado especial de EL LIBERAL.

"El entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas, no me interesa que salgan esas informaciones cuando no hay prensa. Es algo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de la Selección", expresó el entrenador dando a entender claramente que su disgusto por cómo se manejó esta situación en los medios.

El mensaje tuvo principalmente una dirección interna luego de que el miércoles trascendiera que De Paul había realizado una tarea especial por un dolor muscular, acerca del que Scaloni contestó de forma evasiva en la convocatoria oficial de medios.

"Veremos cómo están todos; tomaremos la decisión con base en el último entrenamiento y a cómo queremos plantear el partido. No me atrevería a decir si (un jugador) está o no", respondió incómodo.

"En principio, el entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas; me resulta extraño que pregunten cómo está Rodrigo. No sé de dónde salen esas informaciones", se sorprendió.

"Siempre después de un partido hay jugadores que se entrenan aparte o que lo hacen mitad de entrenamiento, siempre -remarcó-. Esperaremos al trabajo de hoy para tomar una decisión".

De Paul no completó la práctica de anteayer por una molestia muscular; mientras que Di María no disputó el juego anterior ante Australia debido a una sobrecarga sufrida ante Polonia en la última fecha de la fase de grupos.

Ambos futbolistas iniciaron el entrenamiento de este jueves en la Universidad de Qatar, pero no tienen garantizada su presencia en el partido con Países Bajos.

Scaloni había minimizado la semana pasada el estado de Di María, sin confirmar si estaría o no disponible para octavos de final, instancia de la que finalmente quedó fuera de los convocados.

"Lo que sale en la prensa es muy difícil de poder controlar; lo que tenemos claro de nuestra parte es que los jugadores que salgan a la cancha tienen que estar en las mejores condiciones por el bien del equipo", expuso.