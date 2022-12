Messi: "No merecíamos sufrir así"

09/12/2022 - 19:17 Mundial Qatar 2022

"Siento mucha alegría, mucho desahogo. No era para ir al alargue, no merecíamos sufrir así pero el partido se dio de esta manera", fue la primera reflexión de Lionel Messi tras la victoria argentina sobre Países Bajos, por penales, que nos clasificó a semifinales de Qatar 2022.

Sobre el porqué de este logro, respondió: "Porque Argentina demuestra partido a partido que sabe jugar con la misma Intensidad y ganas, que siempre sale a buscar al rival, entiende los momentos del partido y juega cuando tiene que jugar".

Sobre las atajadas de "Dibu" Martínez en los penales, sintetizó: "Que más le podemos decir, solo agradecerle".

Cuando le preguntaron qué sintió en el empate neerlandés sobre la hora, Messi se descargó contra el árbitro. "Mucha bronca, no era para terminar así. No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan pero la FIFA debe rever eso, no puede poner un árbitro que no está a la altura en estas instancias".

Poe último se refirió a Croacia, el rival en semis el próximo martes a las 16. "Croacia demuestra que es una gran selección, hoy le jugó de igual a igual a Brasil y por momentos mejor. Por algo está ahí y va a ser un rival muy duro", cerró.