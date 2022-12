EL DESTINO LOS DEJÓ CIEGOS, PERO APOYAN A LA SELECCIÓN COMO SI NO LO ESTUVIERAN

13/12/2022 - 12:45 Mundial Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 es hoy el centro de atención en el mundo entero y no es para menos. La Argentina ya está en las instancias definitorias del torneo y todos nos permitimos soñar con el título. A medida que avanza, las ilusiones crecen y confiamos en un grupo de 26 jugadores para alcanzar la bendita gloria.

Como hoy lo están haciendo por ejemplo Iván Figueroa y Froilán Padilla. A los dos los une la pasión por el fútbol y un sentimiento muy especial con los colores de la "Albiceleste".

Iván formó parte del seleccionado argentino de fútbol para ciegos Los Murciélagos y "Coqui" integra actualmente el plantel. Hace poco se consagró por segunda vez en su carrera, campeón de la Copa América que se disputó en Córdoba y es motivo de orgullo para la ciudad y la gente de Nueva Esperanza, en el departamento Pellegrini.

Pero hay otra situación muy especial que hace que tanto Iván como "Coqui" tengan una historia que los llevó incluso a compartir plantel en Los Murciélagos: los dos perdieron la visión en diferentes circunstancias de sus vidas y los dos alientan y apoyan al equipo de Lionel Messi y Cía como si estuvieran en la misma cancha y sin dificultades en la visión.

"Yo soy de compartir esos momentos con mi familia en casa. Tengo un hijo de 8 años que cuando se dan algunas situaciones en el partido, él me va comentando y diciendo cosas que a lo mejor el relator de la televisión no lo expresa. Hace de guía en mis emociones y me transmite todo aquello que va pasando".

Luego agregó: "Para mí este Mundial de Qatar es distinto. Es la primera vez que lo comparto y lo disfruto con mi hijo. Son sensaciones únicas y puedo sentir que él también es un apasionado del fútbol. Es mi compañero y los dos somos muy hinchas de la Selección".

Por obvias razones, Iván no puede ver los partidos por televisión pero aun así al Mundial lo está disfrutando como nunca. "No puedo ver las acciones del partido, pero sí escuchar. También me puedo imaginar la escena. Desde los tiros de esquina hasta los penales. El otro día sufrimos mucho con Países Bajos y pudimos sacar adelante un partido que se complicó al final con el empate de ellos. ¿Cómo me lo imagino a Messi? cómo crack que es y qué nos hace ilusionar a todos con su fútbol".

Iván recordó que una vez algunos compañeros de Los Murciélagos estuvieron con la "Pulga" y que después le comentaron sobre su aspecto físico. "Ellos me dijeron que Messi es de estatura baja y que su cuerpo es macizo, como todo futbolista".

Iván perdió completamente la visión a los 8 años por un desprendimiento de retina y a partir de ahí comenzó a transitar otro camino en la vida.

El caso de "Coqui" es diferente. Una enfermedad de carácter hereditario lo dejó ciego a los 18 años y hoy con 43 es doble campeón de América con Los Murciélagos.

"Veía muy poco desde niño, pero aun así jugaba a la pelota en el patio de mi casa. Eso me permitió tener algunas referencias visuales y guardármelas para siempre en mi memoria".

El santiagueño de Nueva Esperanza supo diferenciar entre lo que siente un jugador como él, con aquel hincha que lleva muy adentro cada vez que la Selección juega en Qatar.

"Entiendo el momento que deben estar pasando los jugadores de la Selección Argentina. Son miles las sensaciones y más en una Copa del Mundo. Las presiones y las exigencias son cada vez mayores cuando los resultados ayudan y avanzas".

También "Coqui" es de emocionarse y gritar los goles como si los estuviera viendo en vivo y en directo.

"Contra Holanda grité uno de Enzo Fernández que no fue. Soy de prenderme en los partidos con mi familia y escuchar todo lo que pasa. Por ahí es un poco difícil porque hay algunos que empiezan a opinar y hablar y se me complica con la audición baja. Nosotros los que no podemos ver, necesitamos que todos estén callados pero es imposible con la Selección".

La táctica de Froilán para zafar es la radio. "Me pongo los auriculares y puedo escuchar hasta los sonidos en la red".