¿Cómo está el físico de Messi? El propio capitán lo aclaró

13/12/2022 - 18:51 Mundial Qatar 2022

Durante el primer tiempo del duelo de hoy ante Croacia, Lionel Messi preocupó a todos cuando se tocó en reiteradas ocasiones el isquiotibial izquierdo.

Al final del encuentro, el propio capitán argentino se refirió a su condición física.

"Estoy bien físicamente. Nada para preocuparse. Es un grupo que sabe leer cada partido. Tenerla, sufrir, replegarse, todo eso lo sabe hacer y pasa porque preparamos todos muy bien el partido. Estamos todos muy comprometidos".

“Me siento bien, fuerte para cada partido después del alargue. Hoy llegamos cansados pero sacamos fuerzas de donde no hay para dar un plus. Sabíamos que el partido iba a ser así y lo preparamos bien”, dijo Leo.