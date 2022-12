Un jugador de Francia tildó de "agresivo" al plantel de Argentina pero un dato lo terminó hundiendo a él

15/12/2022 - 21:06 Mundial Qatar 2022

A pocas horas de la gran final del Mundo, las declaraciones de los jugadores están a la orden del día. Mientras que del lado argentino se mantienen cautos a opinar de los rivales, no sucede lo mismo de parte de la contra. En las últimas horas, un jugador de Francia tildó de "agresivo" al plantel de Argentina, pero un dato lo terminó hundiendo en las redes sociales.

Se trata de Adil Rami quien elogió la figura de Lionel Messi pero destrozó al resto del equipo, asegurando que "juega sucio" tras lo acontecido frente a Países Bajos el pasado viernes 9 de diciembre. Cabe recordar que aquel día, las tensiones se forjaron en la previa, con chicanas del lado de los neerlandeses y terminó de explotar en la cancha, entre los jugadores.

"Me gusta todo de Lionel Messi, pero no me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio", lanzó filoso el jugador de Francia que salió campeón con su país en el Mundial de Rusia 2018.

Su vínculo con Pamela Anderson

Ante ello, los internautas salieron al cruce y resurgieron algunas declaraciones que realizó Pamela Anderson, acusándolo de violencia de género. La blonda se separó del futbolista tras dos años de relación en medio de un escándalo. No solo lo acusó de llevar una vida paralela con otra mujer sino también de haberla agredido físicamente en varias oportunidades. Por esta razó, explicó que tuvo que salir de Francia y contar constantemente con un guardaespaldas.

"Mirá quién habla de violento", "Pamela Anderson piensa que el violento es otro", fueron algunos de los comentarios que se reprodujeron en Twitter tras la feroz crítica del jugador francés.