Tranquilidad en la Selección de Francia: “No le tenemos miedo al virus del Camello, no nos preocupa”

16/12/2022 - 13:03 Mundial Qatar 2022

El delantero del seleccionado de Francia Ousmane Dembelé aseguró hoy que no están preocupados por el virus que afectó a cinco compañeros en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 contra la Argentina.



"No le tenemos miedo al virus y no nos preocupa. Esperamos que todos estén mejor para la final", manifestó Dembelé en la conferencia de prensa que brindó junto a Kilo Muani.



El vigente campeón del Mundo registró durante los últimos días cinco casos de futbolistas afectados por el "virus del Camello".



Los últimos en sufrirlo fueron los defensores Ibrahima Konaté y Raphael Varane, quienes se sumaron a Adrien Rabiot, Dayot Upamecano y Kingsley Coman.



En la atención a los medios en una sala armada en el microestadio de la cancha del club Al Sadd (donde jugó y dirigió Xavi Hernández), los periodistas franceses realizaron varias consultas con respecto al virus pero en todo momento minimizaron la situación.



"Hay un poco de gripe que se está propagando pero nada malo. Se recuperarán rápido y todos estarán listos para el domingo", afirmó, por su parte, el delantero Kolo Muani, autor del segundo gol de la victoria (2-0) ante Marruecos en semifinales.



El plantel dirigido por Didier Deschamps se entrenará desde las 12 en el campo de juego del estadio de Al Sadd.



Se espera por la presencia de Rabiot, Upamecano y Coman, mientras que Varane y Konaté no estarían en la práctica aunque el jefe de prensa aclaró que darán un informe detallado al final de la jornada.



Francia y Argentina jugarán la final de la Copa del Mundo el domingo a las 12 en el estadio Lusail.