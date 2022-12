“Soy consciente que Argentina cuenta con apoyo gigantesco, pero nuestro rival está dentro de la cancha”

17/12/2022 - 09:27 Mundial Qatar 2022

El entrenador del seleccionado de Francia, Didier Deschamps, destacó hoy que la Argentina tendrá "un apoyo gigantesco" del público en la final del Mundial de Qatar 2022 pero remarcó que "el rival" será el equipo de Lionel Scaloni que saldrá al campo de juego.



En la conferencia de prensa previa a la final de mañana en el estadio Lusail, Deschamps reconoció el favoritismo que tendrá la Argentina en las tribunas.



"Soy consciente que Argentina cuenta con apoyo gigantesco y es algo valioso. Tendrá una fuerte presencia de hinchas argentinos y otros que simpatizan con el equipo en el estadio y se harán notar", manifestó Deschamps, quien también elogió a la hinchada "Albiceleste".



"Son pasionales y apoyarán a muerte a su equipo. También son expresivos y cantan mucho. Esto le dará un ambiente festivo a la final del Mundo", señaló el DT que buscará repetir el logro obtenido en Rusia 2018.



Pese a la minoría de apoyo hacia "Les Bleus", Deschamps sostuvo que el verdadero "rival" de Francia serán los jugadores argentinos que estarán en el césped.



El entrenador francés recibió varias consultas sobre los jugadores afectados por el "virus del Camello" pero eligió no enfocarse en ese tema.



"Cuando me fui esta mañana los jugadores seguían durmiendo y no recibí el informe médico", respondió ante la primera consulta.



Luego, ante otra pregunta sobre la misma cuestión, Deschamps contestó: "No voy a entrar en detalles. Es un tema que efectivamente interesa bastante (a la prensa) y lo entiendo. Tomamos las máximas precauciones, es la situación que nos tocó y debemos convivir con esto. Si no existiera sería mejor, pero lo gestionamos".



Hasta el momento, el plantel registró cinco casos con síntomas desde la previa de la semifinal contra Marruecos (2-0).



Raphael Varane, Ibrahima Konaté y Kingsley Coman fueron los últimos y se espera que hoy puedan entrenarse, mientras que el defensor Dayot Upamecano y el mediocampista Adrien Rabiot ya están recuperados.



Francia, vigente campeón del Mundo, enfrentará mañana a la Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 que se disputará desde las 12 en el estadio Lusail.