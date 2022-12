VIRAL | Alentaron a la Selección Argentina mientras se oficiaba una misa

17/12/2022 - 21:57 Mundial Qatar 2022

A horas de la final por la Copa del Mundo entre la Argentina y Francia, la ansiedad no para de crecer y los hinchas argentinos no dejan de alentar a la Scaloneta, sea donde sea.

Esa locura se vivió en una iglesia de la Ciudad de Buenos Aires, cuando un grupo de jóvenes comenzó a cantar la icónica canción de aliento a la Selección y una usuaria de TikTok, que se encontraba en el lugar comenzó a grabar la situación.

“Creo que así no son las misas. Pero no voy, no opino”, expresó la usuaria @inmotpilii sobre el video en el que se ve como los jóvenes ingresaron al establecimiento y comenzaron a entonar el tema más icónico de la Copa del Mundo. "Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar", repetían.

De inmediato, el posteo se volvió viral en la plataforma y cientos de usuarios reaccionaron. El clip superó el millón y medio de reproducciones, cosechó más de 300 mil me gustas y obtuvo cientos de comentarios.

"Argentina tiene el perdón eterno del Papa", "Dios canta desde arriba, Dios es argentino muchachos miren los colores del cielo", "Qué pedazo de misa, unas ganas de ir a una así", fueron algunos de los mensajes que dejaron.