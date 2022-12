"Felicidades Messi" y "Argentina", los hashtags que explotan en Twitter

18/12/2022 - 20:28 Mundial Qatar 2022

Las repercusiones de la final del Mundial de Qatar 2022 entre el seleccionado argentino y Francia se viven en las redes sociales con la palabra "Argentina" como principal tendencia mundial en Twitter, junto con "Felicidades Messi" y "Dibu", al tiempo que los usuarios se hicieron eco del triunfo con chistes y celebraciones.



"PERMISO, VOY A ACTUALIZAR LA FOTO DE PERFIL", publicó en Twitter la cuenta @TodaLaPrimeraA junto a una foto del logo de la AFA con las tres estrellas mundialistas.

Por su parte, la usuaria @lavickybasso escribió en relación a la copa del mundo "Tengo la certeza que no hay pueblo que lo merezca más que el nuestro".



En tanto, el usuario @adkinsparce twitteó "Que Francia haya perdido una FINAL DEL MUNDO con un equipo suramericano después de que Mbappé dijera que no hay fútbol en Suramérica, me parece POÉTICO", en relación al delantero francés.

"ACA TENES EL FÚTBOL LATINOAMERICANO MBAPPE", sumó la cuenta @bbuzzkkillerr



"Así fue como el Dibu evitó que el dólar llegara a 5 mil", escribió el usuario @nanutria en esta red social junto con una foto de Emiliano 'Dibu' Martínez atajando un potencial gol.



"Alberto te van a criticar por todo vos declara feriado el lunes", publicó la cuenta @rosariovillalb



A su vez, la cuenta @eeemiliano escribió durante el partido "Traigan cardiólogos que infartos sobran".

Durante la mañana, la primera tendencia de Twitter en Argentina fue "Obelisco" ya que anoche se proyectaron imágenes de los jugadores de la Selección como Lionel Messi o Angel Di María en el monumento del centro porteño, donde también algunos hinchas hicieron una vigilia para esperar el partido.



"Fumando porro" fue la segunda tendencia en el país por el video que se viralizó en los últimos días de los jugadores argentinos festejando el triunfo ante Croacia en el vestuario, donde entonaron una nueva canción de aliento a la Selección que dice: "Fumando porro, tomando vino, el que no alienta a Argentina para qué carajo vino".



La tercera palabra más usada durante la mañana en las redes sociales por los argentinos fue "Giroud", en referencia al delantero de Francia, ya que se confirmó que el 9 del Milán sería titular en el equipo galo luego de estar en duda por un supuesto dolor en la rodilla.

"Vamos Selección" fue el hashtag que le siguió temprano en esta jornada y allí los usuarios decidieron expresar sus sentimientos sobre la "Scaloneta" junto a fotos de Maradona, Messi o estampitas de Ángel Di María, entre otros.



La siguiente tendencia era "No aguanto más" en referencia a la ansiedad que se vive en la previa del partido.



"Me emociono con cualquier video que veo de la selección. No aguanto más", dejó el usuario @MatiEspeleta.

"Aguante corazón aguante" fue otra tendencia que hacía alusión esta mañana al partido entre Argentina y Francia usando la frase del relator Rodolfo di Paoli para mostrar como se vive un Mundial, que horas después consagraría a la "Scaloneta".