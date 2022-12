Lionel Scaloni sobre Messi: "Se ha ganado el derecho a decidir el futuro"

19/12/2022 - 00:32 Mundial Qatar 2022

La Argentina ya está en lo más alto del fútbol mundial y todo por mérito propio. La "Albiceleste" se consagró por tercera vez en su historia como campeón de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y todo es fiesta en el país. El que habló después de que pasó toda la efervescencia en el estadio de Lusail fue el entrenador Lionel Scaloni, que puso el acento en la figura del capitán Lionel Messi, quien ya adelantó que ayer iba a ser su última partido con la camiseta de la Selección.

"Se ha ganado el derecho a decidir el futuro, la 10 siempre estará reservada para él. Ya no tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, creo que no. Es un placer haberlo entrenado".

Scaloni hizo conocer una charla que tuvo con Messi en San Juan, en noviembre del año pasado, el día de la clasificación al Mundial ante Brasil, cuando percibió una gran expectativa de parte del público tras la conquista de la Copa América.

"Lo llamé para hablar porque sentía que lo que venía iba a ser difícil. Le dije: 'Leo, mirá que la desilusión puede ser muy grande' y él me contestó: 'No pasa nada, seguramente irá todo bien y si no va bien, no importa. Hay que intentarlo'. Con esa respuesta me di cuenta que algo se estaba haciendo bien", contó.

Con humildad, el entrenador santafesino declinó las comparaciones con César Luis Menotti y Carlos Bilardo, los anteriores técnicos campeones de Argentina 1978 y México 1986.

"No creo que me pueda sentar a la mesa de ellos, que tienen una carrera y han marcado una épica. A mí me vale, hoy, que la gente esté contenta. Que lo festejen y lo disfruten. Para mí no va más allá del fútbol. La vida continúa, seguirán estando los problemas, pero darle felicidad al pueblo es espectacular", asumió.

Al sentarse en la conferencia de prensa, con una camiseta argentina con tres estrellas en la espalda, Scaloni se mostró "ahora, más tranquilo", pero no pudo evitar hablar del desarrollo de la final, que a su equipo se le escapó en dos oportunidades hasta forzar la tanda de penales.

"Fue una locura. Como entrenador me queda el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido para cerrarlo en los 90 minutos y no poder. Hicimos un gran encuentro y la sensación ahora es la mejor, pero tendríamos que haberlo ganado en los 90 o en la prórroga", dijo.

Scaloni destacó "el espíritu del equipo" para sobreponerse a los empates de Francia, lo que llevó a "seguir intentando" la victoria. "Estos chicos se brindaron al máximo, fueron campeones merecidamente, tocó en los penales, pero jugaron un partido completo", aseguró.

"Esta selección juega para la gente, cero ego, todos tiran para el mismo lado, sienten el orgullo de representar al país. Eso es algo muy grande. Todos supieron una hora y media antes del partido quiénes iban a jugar", apuntó.

Finalmente, sobre el planteo, el DT explicó: "Pensamos que el partido podía estar por el sector izquierdo donde jugó Ángel Di María. Los jugadores entendieron muy bien el partido".

"Por ahí estuvieron las mayores ocasiones de gol y la clave del partido. También fue importante lo de Rodrigo (De Paul) y Enzo (Fernández) para ayudar a que (Nahuel) Molina no jugara mano a mano con (Kylian) Mbappé". Scaloni confirmó que el plantel regresará al país para ofrecerle al pueblo la Copa Mundial.