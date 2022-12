Cambió el itinerario: mirá a qué hora llega la Selección Argentina con la Copa del Mundo

19/12/2022 - 09:20 Mundial Qatar 2022

La selección nacional de fútbol campeona del mundo llegará al país mañana a la madrugada en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Qatar y no esta tarde como estaba previsto inicialmente, informaron fuentes de la compañía.



El vuelo AR1915 que traslada al plantel argentino arribará a las 2.25 del martes al aeropuerto internacional de Ezeiza.



El avión, un Airbus 330-200, matrícula LV-FVH, ploteado con los colores y las imágenes de los jugadores de la Selección, partió ayer desde Doha y tras una escala técnica en Roma, Italia, emprenderá viaje a Buenos Aires.



Estaba previsto en principio que despegara desde la capital qatarí a las 3 de la mañana, pero finalmente terminó dejando Doha a las 10.44 (4.44 hora argentina) y tiene previsto arribar a Roma a las 14.35 (10.35 hora argentina), donde hará una escala de reabastecimiento de combustible y despegará nuevamente rumbo a Buenos Aires.



La llegada está prevista, en principio, para las 2.25 del martes, "pero ese horario puede sufrir modificaciones, ya que no es un vuelo regular, sino un charter contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y por lo tanto sujeto a modificaciones", indicaron a Télam fuentes aeronáuticas.



No obstante, se estima que entre las 2 y las 2.30 de mañana, la Selección campeona del mundo esté tocando suelo argentino.



No bien arribe, la aeronave se dirigirá hacia el FOB VIP, que Aeropuertos Argentina 2000 posee en la zona cercana a los hangares de Aerolíneas en Ezeiza, y desde allí el plantel se dirigirá hacia el predio de la AFA, ubicado muy cerca, sobre la avenida Riccheri.



Quienes sí llegarán hoy a la Argentina son los familiares de los jugadores, ya que el vuelo AR1919, en otro Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas, aterrizará en Ezeiza a las 22.45.



Ese vuelo partió a las 6.25 desde Doha (0.25 hora argentina) y aproximadamente a las 12 (8 hora argentina) llegó a Roma, donde hará una escala técnica de dos horas y luego despegará rumbo a Buenos Aires.