No todo es risa: La selección argentina deberá pagar impuestos por ganar el Mundial: cómo se liquida

19/12/2022 - 19:37 Mundial Qatar 2022

Tal como lo había informado el economista Manuel Adorni horas después de que la Selección Argentina ganara el Mundial, el equipo dirigido por Lionel Scaloni deberá pagar impuestos a la AFIP tras recibir la suculenta suma de dinero como premio. En esta nota te contamos quiénes tendrían que hacerlo y cómo se liquida.

Cabe recordar que la delegación argentina recibirá u$s 42 millones por parte de la FIFA y u$s 10 millones más de la Conmebol por haber ganado la final del mundo ete domingo. Sin embargo, no todo es risa ya que algunos jugadores deberán pagar impuestos a la Administración Federal de Ingresos (AFIP).

Según trascendió, aquellos integrantes de la Albiceleste que tributen en el país, tendrán que abonar un porcentaje del mismo. En su sitio web, Perfil ahondó sobre este tema y remarcó que la legislación impositiva estipula que solo deben pagar los jugadores e integrantes del cuerpo técnico que tributan en el país, es decir, que son residentes fiscales en los términos de la AFIP.





De esta forma, Franco Armani, el arquero de River Plate, sería uno de los jugadores afectados. El ayudante técnico, Roberto Ayala, es otro de los que pagan sus tributos en la Argentina. En el caso de Lionel Scaloni, se deberá analizar si debe abonar impuestos ya que vive parte del año en el país y parte en el exterior.





Cómo se liquidan las divisas del Mundial de Qatar

El dinero que recibirá la AFA se liquida al tipo de cambio oficial, de 172 pesos, y no al el CCL, que está en 332 pesos, según informaron a Infobae. Asimismo, se indicó que, si la Asociación de Fútbol Argentino tuviera una cuenta bancaria en el exterior, debería liquidar el premio en el país; de lo contrario, para que ese dinero permanezca afuera y girárselo a los jugadores, debería “pedir un permiso especial”.

Por otro lado, habrá que ver el tratamiento impositivo y cambiario de los premios que la AFA recibió previamente a ganar la copa del Mundo, por pasar triunfalmente en cada fase hasta llegar a su consagración en este domingo glorioso para el fútbol argentino.

En cualquier caso, es más que probable que la AFA descuente los gastos efectuados en Qatar antes de cualquier presentación en los organismos oficiales, para que la cuenta sea menos onerosa.