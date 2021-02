Boca, entre las disputas internas y la crítica de un ex DT

25/02/2021 - 00:06 Mundo Boca

En los últimos tiempos, las noticias que surgen por el lado de Boca están más vinculadas a los problemas internos que al aspecto futbolístico del equipo. La dolorosa derrota ante Santos de Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores de América, dejó a los jugadores muy expuestos y llovieron las críticas por el rendimiento de cada uno de ellos.

La conquista de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional apaciguó un poco los ánimos y daba la sensación de que la situación iba a ser distinta.

Pero ahora los que salieron a hablar fueron el vicepresidente Mario Pergolini, ex jugador del club, Rolando Schiavi y hasta un ex entrenador del “Xeneize”, Ricardo Lavolpe.

“Va una hora veinte de programa y solamente hablaron de Boca, es tremendo. Cada vez que paso un canal de deportes, de estos que hablan o gritan, están hablando de Boca, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. es el último bicampeón, que, por un partido no fue finalista de la Copa Libertadores”, expresó Pergolini cuando tocó el tema durante su programa en la radio Vorterix.

Allí hizo un repaso de los programas “Presión Alta”, en TyC Sports y F90, en ESPN, y contabilizó durante cuántos minutos, conductor y panelistas, debaten sobre lo que ocurre en el mundo Boca.

Otro que habló, pero en un comunicado en las redes sociales, fue el ex jugador del club, Rolando Schiavi. El “Flaco” se refirió puntualmente a su salida como uno de los entrenadores de las divisiones inferiores con la llegada del Consejo de Fútbol que dirige Juan Román Riquelme y aclaró también que nunca le iniciará juicio al club por todo lo que significó para él en su carrera deportiva.

“Pese a tener el derecho de reclamo de un Juicio por despido encubierto jamás inicié, ni iniciaré ningún juicio o demanda judicial contra el Club Atlético Boca Juniors, mi casa, mal que le pese a algunas personas, porque simplemente amo estos colores, su camiseta y su gente”, destacó Schiavi en el comunicado de siete párrafos que publicó en sus redes sociales.

También escribió: “En 2019, estando afuera por trabajo, recibo un llamado de un integrante del actual Consejo de Fútbol que me informa que las nuevas autoridades habían decidido rescindir mi contrato y a partir de ese preciso momento me había quedado sin trabajo”.

Y agregó que quiso contactarse con el presidente Jorge Ameal, pero que nunca lo atendió.

Por su parte, Ricardo La Volpe, exentrenador de Boca Juniors, aseguró que si Miguel Russo “perdió la confianza del plantel se tiene que ir” y, además, recordó que el ahora DT boquense lo criticó a él por no haber ‘manejado el grupo’ en su breve paso de 2006.

“Si Russo perdió la confianza del plantel de Boca se tiene que ir. Cuando los jugadores te dejan de respetar pasás a ser un cuatro de copas”, disparó.

“Si los dirigentes te sacan a Leonardo Jara, a Pol Fernández y a Julio Buffarini, qué sé yo. Me acuerdo que Russo en su momento me criticó y dijo que yo no supe manejar al ‘Mundo Boca’ y al grupo, se ve que él sabrá cómo arreglar esta situación”.