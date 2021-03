Tévez, con chances de ser titular ante Talleres y Russo sigue con tres centrales

20/03/2021 - 01:52 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Russo, volverá a jugar con línea de tres zagueros y Marcos Rojo reemplazará al suspendido Carlos Zambrano, mientras crece el optimismo por la evolución del lesionado Carlos Tévez para jugar ante Talleres mañana por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El posible once para recibir al conjunto cordobés sería con Esteban Andrada; Carlos Izquierdoz, Lisandro López y Marcos Rojo; Nicolas Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Gonzalo Maroni y Frank Fabra; Sebastián Villa y Tévez o Franco Soldano.

En la práctica de fútbol de ayer en el predio de Ezeiza, el entrenador paró el equipo con Soldano de titular, a la espera de la evolución del esguince de tobillo izquierdo de Tévez.

El capitán de Boca no participó ayer del trabajo táctico, pero se movió en campo de juego y mostró cierta mejoría que abre una expectativa positiva para que pueda estar el fin de semana.

Según le dijeron a Télam allegados al cuerpo técnico ‘xeneize’, hay optimismo por la evolución de la lesión del ‘Apache’, y si observan que sigue con su mejoría, podría estar ante la ‘T’, aunque la idea central es no arriesgarlo si no tienen plena seguridad que está para jugar.

En cuanto a la parte defensiva, director el técnico seguirá con la línea de tres que utilizó por primera vez ante River la semana pasada.

La novedad es que Marcos Rojo jugará por primera vez desde el inicio -tras jugar unos minutos en el superclásico- desde su incorporación a Boca a comienzos de este año, en reemplazo del suspendido Carlos Zambrano.

En tanto, hoy estuvo en el predio de Ezeiza el atacante Eduardo Salvio, por primera vez después de sufrir una grave lesión el 28 de febrero último, en el empate 1-1 ante Sarmiento de Junín en la Bombonera.

El ‘Toto’ Salvio comenzó a realizar tareas en busca de su recuperación de la operación de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por la cual tendrá que estar de seis a ocho meses fuera de las canchas.

En otro orden, ayer es el último día para que la secretaría de fútbol pueda incorporar a un futbolista por la lesión del ‘Toto’ Salvio, pero todo indica que el club de la Ribera no utilizará esa opción.

El plantel del actual bicampeón argentino volverá a entrenarse mañana desde las 10 en el predio de Casa Amarilla, y después del almuerzo quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat.

Boca recibirá mañana a las 21.00 a Talleres de Córdoba en la Bombonera, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Rapallini.

Antecedentes

De confirmarse la baja de Carlitos, que jugó infiltrado contra River, Russo podría inclinarse por Soldano o por Zárate, dos jugadores a los que hace bastante tiempo se les viene negando el gol. El ex Unión, por caso, es el 9 que más tiempo lleva si meterla. Su última alegría fue el 20 de diciembre del 2020, hace exactamente tres meses, en la victoria 2-1 contra Independiente en el Libertadores de América. De ahí en más, participó en otros diez partidos en los que no marcó y en cuatro fue al banco y no ingresó.

Zárate y Abila, en tanto, jugaron poco luego de sus últimos goles. Mauro, por ejemplo, lleva cuatro partidos sin mojar: Banfield, Gimnasia, Newell’s y Sarmiento.

El otro 9 que completa la lista es el juvenil Luis Vázquez, el goleador de la Reserva de Battaglia, que este viernes amargó a Talleres pero en Primera lleva tres partidos sin goles.