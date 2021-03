Ex jugadores de Boca repudiaron la actitud de Fabra

23/03/2021 - 01:31 Mundo Boca

La pelea entre el colombiano Frank Fabra y su compañero Carlos Izquierdoz fue el centro de la atención de todos y varios salieron a dar su opinión sobre un tema que causó revuelo y mucha polémica en Boca Juniors. Y uno de ellos fue el “Cabezón” Oscar Ruggeri.

“A Fabra hay que dejarlo uno o dos meses sin jugar, pero no es Russo el que tiene que intervenir ahí, Boca necesita un código de conducta”, comenzó el “Cabezón”, que le quitó responsabilidad al entrenador desde el primer momento.

Luego agregó: “No se le pegó a un compañero, se le pegó al capitán. ¿A Tévez le hubiese pegado ese cachetazo?”.

Ruggeri, con pasado en el “Xeneize”, no dejó de sorprenderse por lo que pasó y calificó al colombiano como de “maleducado” con su compañero.

Sorpresa

“Me sorprendió mucho el cachetazo porque nunca me sucedió algo así. He visto este tipo de cosas en un vestuario, pero jamás dentro de la cancha. Muy maleducado como compañero”, criticó.

Otro que disparó contra Fabra fue Jorge Ribolzi, una vieja gloria del club de la Ribera.

“Si soy Izquierdoz, a Fabra lo cago a trompadas desde el túnel hasta el vestuario”, expresó el otrora volante de los años 70.

Cuando fue consultado sobre cómo vio esa situación que revolucionó el ambiente futbolístico de la Argentina, Ribolzi respondió: “Son discusiones que suelen pasar, en cualquier época. Una puteada, una discusión. Quizás queda la imagen de ese manotazo débil de Fabra a Izquierdoz. Creo que los deja mal parados a los dos. Siendo el subcapitán Izquierdoz, es una señal... uno debe ser referente.

Luego destacó lo que hibiera hecho él en caso de haber tenido un caso parecido con un compañero.

“Es muy personal, de cada uno. Yo te puedo dar una respuesta desde mi forma de verlo, por mi forma de ser y mi temperamento. Si soy Fabra jamás le levantaría la mano a un compañero en el partido. Y si soy Izquierdoz, creo que desde que nos metemos en el túnel hasta que llegamos al vestuario lo voy cagando a trompadas. Pero te hablo desde mi temperamento”.

“Flaco” Schiavi

Rolando Schiavi fue otro de los que opinó sobre la polémica del domingo por la noche en la Bombonera.

“Hoy todos están hablando del sopapo de Fabra y no de que Boca perdió, es complicada la situación. Alguien va a tener que hablar y tomar una decisión. No sé si el DT o los que están más arriba”, manifestó el ex futbolista, en diálogo con ESPN.

Y en la misma línea, sintetizó: “No es normal que pase eso adentro de la cancha. Sí es normal una puteada o que adentro del vestuario se digan de todo. O también puede pasar que alguno le de un golpe a otro, pero no en la cancha. Y más todavía representando la camiseta de Boca”.

“Si hay que meter un sopapo, que sea en el vestuario... No puedo creer que esa escena sucediese adentro de la cancha”, cerró Schiavi, conmovido por la situación que tuvo que vivir el plantel de Boca en el choque ante la “T”.