Cardona habló a corazón abierto y dijo que lo más duro de su vida fue haber quedado afuera del Mundial de Rusia 2018

26/03/2021 - 00:06 Mundo Boca

Edwin Cardona habló de su carrera profesional y de lo mal que la pasó cuando no fue tenido en cuenta por el entrenador argentino José Pekerman para jugar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Colombia.

“Lo más duro de mi vida fue lo del Mundial, confié en personas que en su momento las consideraba importantes. Cuando recibo la llamada de que no iba a ir, fue un sábado, nunca me voy a olvidar, estaba saliendo con mis hijos de cenar. Yo estaba manejando, y cuando me lo dijeron, el carro se fue manejando solo. Sentí un vacío en mi corazón y cuando llegué a la casa me hice el fuerte, pero cuando vi el primer partido del Mundial como que mi vida dio un giro”, contó Edwin en una charla con Chris Méndez, un líder espiritual colombiano.

Luego agregó: “Ahí subí como siete kilos. Cuando llegué a Boca, que me tocaba presentarme después de la pretemporada, después del Mundial, veía que mis compañeros lo jugaron... yo no quería saber nada con jugar. Tuve problemas también con mi familia porque me aislé, entré en una burbuja, pero siento que eso al final me ayudó a pensar qué quería para mi vida. Yo tiré todo porque no quería jugar, pensé que mi vida se había derrumbado”, confesó el colombiano, que comenzó su etapa en la institución xeneize a mediados de 2017.