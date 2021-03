Fabra y el cachetazo a Izquierdoz: “Nos llevamos muy bien”

27/03/2021 - 00:25 Mundo Boca

El colombiano Frank Fabra rompió el silencio y contó lo que pasó con su compañero Carlos Izquierdoz en el partido de la polémica ante Talleres de Córdoba.

“Nos hacen una pared por el lado mío, yo pierdo la marca y mi compañero me empezó a decir ‘seguí la marca’, gritando. Nos empezamos a gritar, nos desafiamos un poquito y terminé golpeándole la cara para que se gire para el córner. En el vestuario, me dijo: ‘Donde me hubieses pegado una cachetada, después nos matábamos’. Somos compañeros, nos llevamos muy bien, quedó ahí”, afirmó.

A su vez, agregó que “la mayoría de los compañeros ni se dieron cuenta hasta después del partido” y dio su versión de cómo fue el episodio: “La gente cree que a Cali le pegué una cachetada y en realidad no, con la mano se la giro y quedó ahí”.

El colombiano aseguró que el DT Miguel Russo los reunió el martes luego del entrenamiento. “Nos preguntó qué pasó en ese momento. Porque en el entretiempo del partido no nos dijo nada. Él vio los gritos, pero sintió que era algo del partido. Cuando ve todo el lunes, el martes nos reúne. ‘Yo sé que aquí no pasa nada’. Conoce a Cali cómo es, me conoce a mí. Es algo del momento y queda ahí. Nos dijo que ojalá no vuelva a pasar, que es calentura del momento y es fútbol”, dijo en una entrevista con Radio Caracol de Colombia.

Por último, el colombiano afirmó que “no hubo multa ni sanción económica” por parte de Boca. “No entiendo cómo se arman este tipo de cosas. En casi, 11 años de carrera no he tenido problemas con nadie; solo hay gente malintencionada”, sentenció.