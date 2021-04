Para Ameal, el vice se fue porque “no se sentía cómodo”

31/03/2021 - 22:11 Mundo Boca

Boca vive por estas horas un clima bastante difícil con la renuncia del vicepresidente primero Mario Pergolini y el que salió hablar del tema fue el propio presidente de la entidad de la Ribera, Jorge Amor Ameal.

“Las relaciones humanas son fáciles y a veces difíciles. Queremos agradecerle a Mario porque trabajó mucho con nosotros. Y se fue porque no se sentía cómodo. Estuve hablando una hora y media con él. Somos 30 miembros en la Comisión Directiva, todos valen y cada uno tiene su forma de pensar. Él renunció de manera indeclinable y en ningún momento me mencionó un problema. Es su decisión y la respetamos. Boca es muy grande y esto sigue adelante. Pasada Semana Santa vamos a ordenar todo”, expresó el titular del Xeneize como queriendo ponerle paños frios a la situación.

Un enfrentamiento con el Consejo de Fútbol que dirige Juan Román Riquelme habría sido el detonante de esta cuestión y que provocó el alejamiento del hoy ex vicepresidente de Boca.

Consultado Ameal si hubo una pelea entre Pergolini con el Consejo de Fútbol, el presidente desestimó esa posibilidad y dijo que a veces hay cosas que no son ciertas.

“En ningun momento me lo dijo (sobre una pelea interna). El Consejo, tantas veces criticado, con el tiempo van a estar todos agradecidos. El que no quiere jugar en Boca, no tiene que jugar. Esta decisión no es menor. Siempre está en el centro del debate, nos hace bien, somos un club muy grande y a vece hay cosas que no son ciertas”, agregó Ameal que así afronta otro duro y difícil capítulo al frente de la institución.