Mario Pergolini, tras su renuncia en Boca: “El club está en buenas manos”

01/04/2021 - 11:47 Mundo Boca

Mario Pergolini, quien renunció ayer a la vicepresidencia de Boca Juniors, dijo hoy que, "cuando no se pueden hacer las cosas que uno propone, lo mejor es dar un paso al costado" y afirmó que "el club está en buenas manos", tras elogiar al presidente Jorge Ameal.



"Mis tiempos no son los de Boca en este momento", aseveró Pergolini luego de la decisión que dio a conocer ayer, tras producirse un enfrentamiento con el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme, a raíz de que este cuerpo impulsó una cuenta de Instagram y Youtube del predio de Ezeiza que choca directamente con el canal oficial del club.



El conductor radial y empresario de medios habló hoy en su programa de la radio FM Vorterix y después extendió sus dichos en diálogo con la prensa a la salida de la emisora.



#Video "Todos sabemos que la fórmula es Ameal-Riquelme". Mario Pergolini habló en #SportsCenter tras sus salida de Boca y explicó los motivos de su decisión. https://t.co/Y8cdW76vVR — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2021

"No estoy enojado, pero sí frustrado y un poco triste", admitió Pergolini, quien contó que, "cuando estábamos en campaña (en el segundo semestre de 2019) y tuvimos la suerte de sumar a (Juan Román) Riquelme, que era sin dudas quien definía todo esto, yo les había planteado que no iba a ser la gran diferencia, pero que tenía varias cosas para aportar y llevar a delante".Sin embargo, continuó Pergolini, luego notó "que no podía llevar a cabo" su "visión" y agregó: "Creo que el club lo va a hacer, tarde o temprano. Yo necesito ser más ejecutivo. A lo mejor, mis tiempos no son los de Boca".Pergolini reiteró la explicación que dio ayer en el posteo subido a su cuenta en Instagram, en donde afirmaba: "Presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera de Boca Juniors, porque yo amo este club pero no le puedo ofrecer lo mejor de mi en este momento".