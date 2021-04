La derrota ante Unión habría dejado a Russo con menos crédito para seguir

13/04/2021 - 01:50 Mundo Boca

Boca no hizo un buen partido ante Unión de Santa Fe el pasado domingo (perdió 1 a 0 y dejando muchas dudas en su funcionamiento colectivo) y ya se habla de que una vez concluido el juego ante el “Tatengue” habría existido una reunión del entrenador Miguel Ángel Russo con integrantes del Consejo de Fútbol que dirige el hoy vicepresidente Juan Román Riquelme.

“Unos decían que había sido en el vestuario visitante del estadio 15 de Abril, aunque es tan chiquito ese espacio que hubiera sido imposible. Otros aseguraban que se había producido arriba del micro, a pesar de que Bermúdez, Cascini y Delgado suelen viajar en una combi y no con el plantel. Mientras tanto, Russo era tendencia en las redes sociales por la discusión que se había armado a partir del bajo nivel individual y colectivo de su equipo. Y si bien ‘la cumbre’ no habían sido más que unas palabras frente a la puerta del colectivo, la situación generada no hace más que demostrar una vez más cómo es el Mundo Boca y lo convulsionado que está a una semana del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Porque fue la primera vez que la continuidad del entrenador se puso en duda luego de un partido”, fue lo hizo saber ayer la página web del diario deportivo Olé sobre esta cuestión que evidentemente preocupa y mucho en la entidad de la Ribera.

Situación difícil

Y para graficar el panorama del “Xeneize”, la publicación también hace referencia a las diferencias que se vienen dando en los últimos tiempos en este ciclo de Miguel Ángel Russo.

“Es el Boca bueno y el Boca malo. El que en el arranque del 2020 obtuvo un 85% de los puntos en juego y en el arranque del 2021 sacó el 48%. Una locura lo conseguido el año pasado, muy bajo lo de este año. Sin términos medio”, agrega la nota.

Lo cierto es que Boca hoy está un poco lejos de mantener una regularidad manifiesta y de abrirse camino a un fútbol que le augure mejores rendimientos colectivos.