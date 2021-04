Torreira reiteró su deseo de vestir la camiseta auriazul: “Quiero estar cerca de mi familia”

17/04/2021 - 00:19 Mundo Boca

El uruguayo Lucas Torreira ya dijo que quiere ponerse la camiseta de Boca Juniors en el próximo semestre y lo reafirmó en una nota publicada en YouTube con el periodista Federico Bulos.

“Quiero estar cerca de mi familia, sobre todo acompañar a mi papá, el que más está sufriendo por la muerte de mi mamá. Son dos temporadas aquí en Europa en las que no lo estoy pasando muy bien. Siempre intento estar con una sonrisa. piensan que está todo bien, pero no es así. Espero que se dé la oportunidad, pero sé que no es fácil. Soy jugador del Arsenal y se tendrán que poner de acuerdo los clubes para una cesión de un año. Una compra sería difícil para Boca”, expresó el jugador.

Luego contó que siempre está en contacto con Juan Román Riquelme, el viecepresidente segundo del Xeneize.

“Siempre nos escribimos. Después del partido con Santos le escribí para mimarlo un poco por el momento que estaba pasando, porque no es fácil perder una semifinal. Siempre permanecemos en contacto y después de la última entrevista que dí se comunicó conmigo para agradecerme por haber hablado bien de Boca y para esta presente en el momento que yo estaba”. l