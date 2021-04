Almendra confesó una situación muy difícil: “En un momento quise dejar el fútbol”

20/04/2021 - 00:57 Mundo Boca

El volante de Boca, Agustín Almendra, recordó cuando el año pasado -por temas personales- quiso dejar el fútbol profesional: “Boca tuvo que ver mucho en todos los sentidos, porque si no hubiese sido por el club no se dónde estaría ahora. En un momento quise dejar el fútbol y acá siempre estuvieron a mi lado. Gracias a ello hoy tengo este presente”, expresó el mediocampista del Xeneize.

Por otro lado, Almendra, de 22 años, dijo que se encontraba bien después de la lesión que sufrió ante Atlético Tucumán: “Fue un golpe, nada más. Estoy contento por este momento. Sé que la altura de La Paz es difícil, pero confiamos en nuestras fuerzas”, señaló en diálogo con TyC Sports.

Mientras que Cristian Medina, el otro volante que podría salir del equipo, contó sus sensaciones a la prensa después de haber marcado su primer gol en primera el fin de semana pasado ante Atlético Tucumán.

“Me llevé la camiseta para encuadrarla. Es mi primer gol en primera y no me lo puedo olvidar. Me acordé de todos los que me ayudaron para que llegue a Boca”, dijo emocionado.l