Pavón: “Hoy me tocó debutar de vuelta”

El extremo de Boca Juniors Cristian Pavón se mostró “muy contento” de volver a vestir la camiseta auriazul después de dos años, anoche en la victoria 2-0 a Huracán por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, y dijo que fue “como un nuevo debut”.

“Hoy me tocó debutar de vuelta. Estuve mucho tiempo parado y es muy lindo vestir otra vez esta camiseta”, dijo Pavón, que volvió luego de estar a préstamo en La Galaxy de Estados Unidos y de operarse en febrero de fibrosis en ambos tobillos.

“Quería volver a jugar. Lo físico es lo más difícil, es bravo porque los partidos son intensos y te juega en contra, pero de a poco lo voy agarrando con los entrenamientos”, añadió.

Sobre las versiones que quería seguir su carrera en el Exterior y la renovación de su contrato, que vence en junio de 2022, el delantero comentó: “Eso lo manejan mi representante y mi papá, yo me dedico a jugar. Me queda hacer las cosas bien en Boca, para el club y para la gente que se lo merece”, cerró.

Por su parte, el delantero Franco Soldano, autor de un gol en la victoria sobre Huracán por 2 a 0 en el Palacio Ducó, se mostró “convencido” de que está “haciendo las cosas bien” y que el trabajo “va dando sus frutos”.

“Cuando hacés un gol es todo color de rosa, pero la verdad es que yo siempre jugué igual. Me adapto a lo que el entrenador me pide y si no convertís parece que no sirve”, dijo Soldano.

“Yo estoy convencido de que hago las cosas bien y de que el trabajo da sus frutos. Yo sabía que la buena iba a venir”, añadió el delantero, que venía de marcarle a Atlético Tucumán.l