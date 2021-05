Russo evitó comparar al pibe Alan Varela con un ex jugador del club: Ever Banega

04/05/2021 - 00:38 Mundo Boca

Boca disfruta de su buen momento y no es para menos. Ya clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional por anticipado, el Xeneize también está liderando la tabla de posiciones del Grupo ..de la Copa Libertadores de América.

Pero también hay otros hechos para destacar, entre ellos la presencia y la confianza que se ganaron algunos juveniles de la mano del entrenador Miguel Ángel Russo.

Y Justamente el DT de Boca habló sobre uno en especial: el pibe Alan Varela, ese mediocampista que la viene rompiendo y que ya parece tener varios años en Primera.

Cuando fue consultado sobre si Varela tiene las mismas características que Ever Banega, ex Boca en años anteriores, el entrenador evitó las comparaciones y dijo que son casos totalmente diferentes.,

“No me gustan las comparaciones. Banega, desde que lo hice debutar, tuvo una trayectoria impecable, impresionante. Alan recién empieza. No busquemos situaciones que no tienen nada que ver. Varela es Varela y hay que seguir buscando lo mejor de él”.l