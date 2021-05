Russo: “Sentimos el trajín, pero no es excusa”

05/05/2021 - 02:50 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, habló anoche después de la derrota ante Barcelona en Ecuador 1- 0 y se refirió al desgaste físico de sus dirigidos. “Hay jugadores en Buenos Aires, otros recuperándose. No me gusta poner cansancio como excusa. Con la humedad y la temperatura, sentimos el trajín. Seguimos buscando lo mejor. Fue un partido que Boca lo manejó, después en el 2T, el rival tuvo 5-10 minutos donde intentó algo y ahí vino el gol. Boca lo pudo haber empatado, pero es así. Mucha humedad y calor van quitando piernas, venimos de viajes... pero no es excusa”, aseguró.

Seguidamente, Russo dijo: “Podíamos llevarnos algo más, pero bueno, hay que seguir trabajando”.

Luego, Russo se refirió al ingreso del santiagueño Zeballos y de otros futbolistas (como Tévez y Maroni) que le cambiaron la cara al equipo. “Entraron todos muy bien, como tienen que entrar. En definitiva, tenemos que ir regulando esfuerzos con tanto partido junto. Varela estaba amonestado y de los que más venía jugando. No lo pongo como determinante. Cuando tenés mucho trajín y gasto, tiene que ver con todo. Sabía que la última media hora iba a costar”, acotó el entrenador de Boca Juniors.

Por último, Russo habló de la situación de Andrada. “Buscaremos todo lo mejor y cumpliendo los requisitos sanitarios. Son cosas que me duelen, estamos propensos con situaciones que tienen que ver con este virus y no es justo que se quede en otro país, más pudiendo salir de Ecuador”. l