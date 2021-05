Esteban Andrada: “Lo único que pido es que alguien se haga responsable de esto”

06/05/2021 - 22:16 Mundo Boca

El arquero de Boca Esteban Andrada, aislado en Ecuador por haber dado positivo de Covid, se mostró molesto por esa situación y afirmó ayer que lo único que pide es que “alguien se haga responsable de todo esto”.

El jugador viajó el domingo pasado junto a su compañeros para jugar el martes ante Barcelona por la Copa Libertadores y, cuando llegó a Ecuador, se conoció que dio positivo el PCR que le habían realizado en Argentina por el protocolo de Conmebol, por lo que las autoridades sanitarias ecuatorianas efectuaron el lunes un nuevo PCR a toda la delegación, el arquero volvió a dar positivo de Covid y quedó en cuarentena en Guayaquil.

“Esperemos que no pase nada, yo ahora estoy sin síntomas... Pero preocupado por la situación que se vive acá en Ecuador. Le quiero transmitir tranquilidad a mi familia”, dijo Andrada a ESPN 2 desde su habitación en el hotel Hilton de Guayaquil.

“El único problema que tengo es una alergia que sufro hace mucho tiempo, Es lógico que mi familia se preocupe porque no sabía nada hasta ayer a la tarde. Todo el mundo se puso a disposición”, aclaró Andrada, que resaltó que Boca había estado desde el primer día trabajando en el inconveniente.

“Todavía no me dicen nada, lo único que pido es que alguien se haga responsable de esto. Saber si hubo algún caso parecido al mío. Estoy lejos de mi país y quiero volver. Estoy en un hotel, me quisieron cambiar a una habitación con balcón, pero el ministerio de salud de Ecuador no me dejó”, siguió diciendo el exarquero de Lanús.

Y luego señaló: “Yo no vine a conocer las playas de Guayaquil, vine a trabajar. Es un poco chocante todo esto. Tuve mucha mala suerte porque me habían hisopado dos días antes. Y los entiendo a los médicos, nadie sabe muy bien cómo actúa este virus”.

Luego explicó la reacción de su esposa: “Mi mujer no sabía nada y por eso salió a hablar así. Es entendible lo que hizo, pero ahora ya está más tranquila, se preocupó. Yo estoy con Daniel, el médico de Boca. Y todo el mundo me está mandando mensajes, compañeros y excompañeros como Franco Armani. Un montón de gente me escribió, Gustavo Alfaro también. Estoy esperando qué va a pasar”.

De esa manera le bajó el tono a las fuertes declaraciones de anteayer de su esposa en contra de la dirigencia del club.