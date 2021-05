A Russo lo echaron y Herrón habló con la prensa

12/05/2021 - 00:17 Mundo Boca

Boca perdió anoche por 1-0 ante Santos en Brasil por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América. El gol del “Peixe” lo marcó Felipe Jonatan a los 41 minutos del primer tiempo. En el complemento, Miguel Ángel Russo fue expulsado y no pudo hacer la conferencia de prensa pospartido. En su lugar fue Mariano Herrón, ayudante de campo.

“No creo que Santos haya sido superior, fue un partido cerrado en el que nos faltó un poco de claridad los últimos metros. Creo que fue un partido parejo y manejamos bastante bien la pelota”, dijo. Y agregó: “Mañana haremos un analisis profundo. Creo que hicimos un buen partido, parejo en todas las líneas. Tenemos que mejorar en los últimos 20 metros”.

Por otra parte, sorprendió: “Los que ingresaron no cambiaron mucho el trámite del partido”. Las modificaciones de Boca fueron recién a los 79 minutos. Marcos Rojo entró por Lisandro López, quien se fue muy enojado. Otro que salió fastidioso fue Carlos Tevez y en su lugar ingresó Franco Soldano. Faltando cinco para el final, Gonzalo Maroni entró por Cristian Medina.

“Del equipo rescato que siempre intentó buscar el arco rival. Faltó un poquito ahí donde ellos encontraron el gol y nada más”, cerró Herrón.

Su sombra negra

Es la sombra negra. A esta altura, Santos se convirtió en la pesadilla de este Boca. Otra vez le pegó duro. Otra vez lo sacudió fuerte. Otra vez lo tiró a la lona. Y no tanto por el efecto del 1-0, porque a diferencia de la semi pasada, el equipo de Russo todavía se puede levantar en la Copa Libertadores. Pero por lo pronto, lo dejó afuera de la zona de clasificación (tercero por diferencia de gol). Y de cara al choque con River, lo llenó de dudas, de preocupaciones, de incertidumbre.

El Grupo C de la Copa Libertadores se puso muy parejo: Barcelona 9 unidades (+5), Santos 6 (+2), Boca 6 (+1) y The Strongest 3 (-8). Este martes, el equipo boliviano venció al ecuatoriano en la altura, por 2-0. En la próxima jornada, Boca recibirá a Barcelona, mientras que The Strongest hará lo propio en La Paz ante Santos.